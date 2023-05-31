وزير الاتصالات: مصر قطعت شوطا طويلا نحو التحول الرقمى

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر قد قطعت شوطا طويلا نحو التحول الرقمى فى ضوء تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية فى كافة أنحاء الجمهورية، وإطلاق الخدمات الحكومية الرقمية.

دور وزارة الاتصالات

أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى.

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أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع اتفاقية بشأن تنفيذ مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة يمثل أحد الخطوات البارزة فى التعاون البناء بين مصر وألمانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالا للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى التى بدأت منذ 3 سنوات وأثمرت عن انضمام مصر لمبادرة Govstack الدولية كدولة مشاركة بدعوة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

أشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى تماشيا مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز المعاملات الرقمية فى كافة مناحى الحياة، ولتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية تعتمد على بنية تحتية قوية وآمنة لضمان تقديم خدمات الحكومة بأحدث التكنولوجيات المتقدمة، والتأكد من توفير هذه الخدمات المتكاملة عالية الجودة بكفاءة وفعالية للمواطن من خلال القنوات الرقمية.

أوضح د. عمرو طلعت أنه سيتم التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى إنشاء معمل الابتكار الحكومى بمركز إبداع مصر الرقمية – الجيزة الذى سيتم من خلاله دعوة الشركات الناشئة للإبداع فى مجال تطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومية لتقديمها للمواطنين بشكل ميسر؛ معربا عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

وكان د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. رانيا المشاط قد شهدا توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر نيابة عن الحكومة الألمانية بشأن التعاون فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة 8 مليون يورو من إجمالى 17.5 مليون يورو.

وقالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع "الحكومة الإلكترونية والابتكار"، يستهدف دعم إصلاح منظومة الخدمة المدنية، وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية.

إنشاء معمل الابتكار الحكومى

أشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة إلى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مجال الابتكار الحكومى والذى يستهدف بناء قدرات الشركات المصرية والتعاون مع الشركات الالمانية؛ موضحا أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات فى كافة مناحى التحول الرقمى، لافتا إلى أنه سيتم التعاون فى إنشاء معمل الابتكار الحكومى فى يوليو المقبل والذى يستهدف تهيئة بيئة داعمة للتعاون والشراكة لتطوير حلول رقمية لخدمات المواطنين وللتحديات التى تواجه العمل الإدارى بالحكومة.