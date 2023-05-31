الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات: مصر قطعت شوطا طويلا نحو التحول الرقمى

د. عمرو طلعت، فيتو
د. عمرو طلعت، فيتو

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  أن مصر قد قطعت شوطا طويلا نحو التحول الرقمى فى ضوء تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية فى كافة أنحاء الجمهورية، وإطلاق الخدمات الحكومية الرقمية. 

دور وزارة الاتصالات 

أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى.

-إعلانات-

أكد  د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع اتفاقية بشأن تنفيذ مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة يمثل أحد الخطوات البارزة فى التعاون البناء بين مصر وألمانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالا للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى التى بدأت منذ 3 سنوات وأثمرت عن انضمام مصر لمبادرة Govstack الدولية كدولة مشاركة بدعوة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى. 

أشار  إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى تماشيا مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز المعاملات الرقمية فى كافة مناحى الحياة، ولتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية تعتمد على بنية تحتية قوية وآمنة لضمان تقديم خدمات الحكومة بأحدث التكنولوجيات المتقدمة، والتأكد من توفير هذه الخدمات المتكاملة عالية الجودة بكفاءة وفعالية للمواطن من خلال القنوات الرقمية.

أوضح د. عمرو طلعت أنه سيتم التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى إنشاء معمل الابتكار الحكومى بمركز إبداع مصر الرقمية – الجيزة الذى سيتم من خلاله دعوة الشركات الناشئة للإبداع فى مجال تطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومية لتقديمها للمواطنين بشكل ميسر؛ معربا عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

وكان د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. رانيا المشاط  قد شهدا توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر  نيابة عن الحكومة الألمانية بشأن التعاون فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة 8 مليون يورو من إجمالى 17.5 مليون يورو. 

وقالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع "الحكومة الإلكترونية والابتكار"، يستهدف دعم إصلاح منظومة الخدمة المدنية، وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية. 

إنشاء معمل الابتكار الحكومى 

وزير الاتصالات: إطلاق برامج تدريبية لمواكبة متطلبات سوق العمل

وزير الاتصالات يختتم زيارته للوادي الجديد بزيارة وحدة العلاج عن بعد بمستشفى الخارجة

أشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة إلى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مجال الابتكار الحكومى والذى يستهدف بناء قدرات الشركات المصرية والتعاون مع الشركات الالمانية؛ موضحا أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات فى كافة مناحى التحول الرقمى، لافتا إلى أنه سيتم التعاون فى إنشاء معمل الابتكار الحكومى فى يوليو المقبل والذى يستهدف تهيئة بيئة داعمة للتعاون والشراكة لتطوير حلول رقمية لخدمات المواطنين وللتحديات التى تواجه العمل الإدارى بالحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات مصر

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: تنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظة الوادى الجديد

وزير الاتصالات: الدولة حريصة على مضاعفة الصادرات الرقمية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار

وزير الاتصالات يستعرض فرص التعاون المصري الألماني مع أعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية

وزير الاتصالات يبحث مع الشركات الألمانية التعاون في التعهيد وتطوير البرمجيات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

مصرع طبيب وابنته دهستهما سيارة فى مصر الجديدة (صور)

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

اجتماع بين الاستخبارات الإيطالية والموساد ينتهي بكارثة

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

عاطل ينهي حياة والدته بطعنتين في الشرقية

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

Advertisements

منوعات

المزيد

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية