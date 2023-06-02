افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه بالبحيرة (صور)

قامت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم بافتتاح مسجدين جديدين بمركزي إيتاي البارود والرحمانية بالمحافظة بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، وهما مسجد عزبة صديق - صفط الحرية - إيتاي البارود على مساحة 170م٢ وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد النور - بشير أغا - الرحمانية على مساحة 150م٢ وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنية بالبحيرة، فيتو

إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنية بالبحيرة، فيتو

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "احترام الكبير" أن احترام الكبير قيمة إنسانية نبيلة، وخلق إسلامي أصيل، ونظرة الإسلام إلي الكبار نظرة تقدير وإجلال. وقد دعا ديننا الحنيف إلي احترام الكبير وإكرامه وتبجيله، فهو الذي أفني شبابه في طاعة الله( عز وجل)، وفي خدمة وطنه ومجتمعه.

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ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنية بالبحيرة، فيتو

إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنية بالبحيرة، فيتو

إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنية بالبحيرة، فيتو

وفي إطار منفصل تقوم مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بت نفيذ حملات التوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان (مناخنا حياتنا - أهل العلم أحياء - رحمة مهداة)، بمركز شباب الحجناية،يلقى الندوة الشيخ رجب المصرى خلال شهر مايو 2023م.

يأتي ذلك داعما وتنسيقا مع مديرية الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، لتدعيم دور العبادة والعقائد الإسلامية ونشر الوعي الإسلامي للشباب، وعمل حلقات وورش عمل ومناقشات حوارية مع الشباب، لنبذ العنف والتعريف بسماحة الدين الإسلامي مع الغير.

إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنية بالبحيرة، فيتو

إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنية بالبحيرة، فيتو

إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنية بالبحيرة، فيتو

واكد دكتور إبراهيم خضر علي إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.