تدعيم مستشفى الحميات بدمنهور بأحدث جهاز أشعة متعدد المقاطع (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

تدعيم مستشفى دمنهور بأحدث جهاز أشعة، فيتو

وقام الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة، بمتابعة عملية توريد جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى حميات دمنهور، وهو يعد إضافة قوية للعمل بالمستشفي، مما يساهم فى تقديم الخدمات الصحية اللازمة لكافة أبناء المحافظة.

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وأشار وكيل الوزارة الى أن الجهاز يتميز بدقه فائقة فى التصوير بمقاطع متناهية الدقة مما يتيح أعلى درجة من التفاصيل وأعلى درجة من الجودة وهو ماركة كانون متعدد المقاطع (16 مقطع) أحدث طراز، وتتيح تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع إمكانية الحصول على أعلى جودة فى التصوير بجرعات إشعاعية أقل، وكذلك كميات أقل من الصبغات الغير مؤينة وذلك لجميع الأعضاء الداخلية فى الجسم.

وفي إطار منفصل قامت مديرية الصحة بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ومؤسسة راعي مصر بتنظيم قافلة سكانية شاملة بمركز شباب المجد وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وقام قطاع الصحة بتقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 530 حالة مابين باطنة وعظام ورمد وجلدية وأسنان ونساء وأطفال بالإضافة إلى إجراء تحاليل لـ 25 حالة وعمل نظارات لـ 38 حالة وتحويل 3 حالات لإجراء عمليات المياه البيضاء.

كما تم مشاركة السيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة وتم تقديم الخدمة الطبية لـ 35 حالة مابين كشف ومشورة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا.

كما قام قطاع الطب البيطري برش وتجريع 300 رأس ماشية، بالإضافة إلى استكتاب 13مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، كما تم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة.

وقام قطاع الأوقاف بإلقاء محاضرة حول خطورة الزيادة السكانية وكيفية الاختيار الصحيح للزوج، وتم تقديم ورش رسم وتلوين للأطفال، كما تم خلال القافلة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.