رئيس هيئة تنشيط السياحة يبحث زيادة عدد الوافدين الروس

عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمى الرحلات العاملين في السوق الروسى، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بالتنسيق وبحضور السفير نزيه النجارى سفير مصر فى موسكو.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له.

السياحة الروسية

وشارك فى هذه اللقاءات محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار أحمد مدحت بالسفارة المصرية في موسكو.

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وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعريف كبار منظمى الرحلات العاملين في السوق الروسى بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة القادمة.

أهمية السوق الروسي

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى أن السوق الروسى يعد أحد الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاء في المركز الثاني من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف على مردود الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، فى عدد من الأسواق السياحية من بينها السوق الروسى، حيث أعرب منظمو الرحلات والمهنيين عن إعجابهم بفكرة ومحتوى الحملة وكذلك مساهمتها فى زيادة الطلب على زيارة مصر ودعمها للجهود التسويقية لمنظمي الرحلات السياحية في روسيا.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات بالسوق الروسي من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءً مع ممثلى اتحاد منظمي الرحلات الروسية لبحث تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد وإمكانية عقد الاجتماع السنوي القادم له بمصر.

يذكر أن المتحف المصري بالتحرير، استقبل Li Qun رئيس الهيئة الوطنية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق، وكان في استقبالهم الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف، والذي رحب بهم اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

يأتي ذلك استمرارًا لزياراته للمواقع الأثرية والمتاحف، خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

المتحف المصري بالتحرير

وتضمنت الجولة قاعة كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون، وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني، ومعامل الترميم الموجودة بالمتحف.

وخلال الجولة قدم لهم الدكتور علي عبد الحليم شرحًا وافيًا عن تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية فريدة ومتميزة وأسلوب العرض المتحفي، وكذلك مشروع تطويره والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في فبراير الماضي. كما قدم لهم نبذة عن أهم البرامج التعليمية والثقافية وورش العمل والمعارض الأثرية المؤقتة التي ينظمها المتحف ليسلط الضوء من خلالها على أهم الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية، وتفعيلا لدوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية ومجتمعية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والأثري لدى الجمهور

المعرض الثقافي للتراث الصناعي

كما حرص على اطلاعه على فعاليات المعرض الثقافي للتراث الصناعي والذي نظمه المتحف ضمن فعاليات احتفاله باليوم العالمي للمتاحف، وما يملكه المتحف من تقنيات في هذا المجال منها ماكينات التهوية والأماكن الخاصة بها داخل المتحف.

وأعرب نائب الوزير الصيني عن سعادته بهذه الزيارة، وإعجابه بما يضمه المتحف من قطع أثرية فريدة كما قام بالتقاط الصور التذكارية له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.