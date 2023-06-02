موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بـ عيد العنصرة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الرابع من يونيو الجاري بعيد العنصرة أو ما يطلق عليه عيد الخمسين وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام حسب رواية سفر أعمال الرسل.





عيد الخمسين

ويشير عيد الخمسين في الكنائس الشرقية إلى الخمسين يومًا بين عيد القيامة وحتى عيد العنصرة، لذا فيُطلق على الكتاب الذي يحتوي على النصوص الطقسية الخاصة بهذه الفترة كتاب الخمسين، كما يطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة. و"عنصرة" Pentecost كلمة عبرانية معناها اجتماع أو محفل، واستخدمت الكلمة "عنصرة" لتشير إلي عيد الخمسين اليهودي الذي كان يجتمع فيه كل ذكر من اليهود من كل بقاع الأرض إلي أورشليم للاحتفال بالعيد.

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حلول الروح القدس

كما أطلقت الكلمة أيضا علي عيد الخمسين المسيحي الذي فيه حل الروح القدس علي المجتمعين في علية صهيون، فصار يدعى في العهد الجديد "عيد العنصرة" في العبرية، أو "عيد البنديكوستي" في اليونانية.

ويصلى الأقباط فى هذا العيد صلاة تسمى صلاة السجدة والتى تبدأ فى الكنائس ليل السبت، حيث يؤديها الأقباط ساجدون، لثلاث مرات حيث تعيد الكنيسة مرتين في طقس الصعود صباحًا ومساء عن طريق القداس فى الصباح وصلاة السجدة فى المساء.

عيد حلول الروح القدس أو عيد الصعود وعيد حلول الروح القدس أعياد سيدية كبرى، وكان يرمز لعيد حلول الروح القدس، وكان يرمز له عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، وأيضًا اليوبيل، عيد الخمسين هم (49 + 1) (7 في 7 + 1) فيكون أول الأسبوع الثامن. لأن رقم 8 يشير إلى الحياة الجديدة، (10 في 5) 10 رقم سماوى والـ5 تشير للإنسان، 40 = 10 في 4 العشرة رقم سماوي والأربعة تشير للأرض لذلك الأربعين يقولون عنها السماء في الأرض، واليوبيل رقم الخمسين، لذلك يوم الجمعة العظيمة نعمل 50 ميطانية ناحية الشرق بعد ال400، هذه إشارة للحرية التي نلناها. الأربعة يشير إلى أركان الأرض الأربعة والخمسة تشير إلى الحواس الخمسة.

ماذا حدث يوم الخمسين

وبحسب الإنجيل: "ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأت كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته". وأيضًا (أع 2: 7-11). واضح أن الجميع صاروا يفهمون بعضهم البعض، عودة البشرية إلى ما قبل بابل.