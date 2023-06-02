فيتوريا يحدد شروطه لاتحاد الكرة بمعسكر سبتمبر

منتخب مصر، طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خوض مباراة ودية خلال التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

ويرغب فيتوريا في خوض ودية مع أحد المتخبات الأوروبية وليس من أفريقيا خلال معسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل.

وكان منتخب أورجواي قد طلب مواجهة منتخب مصر وديًا في يونيو المقبل ولكن فيتوريا لم يحسم الموافقة على العرض من عدمه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في المغرب ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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وحدد فيتوريا موعد سفر بعثة المنتخب للمغرب يوم 12 يونيو الجاري على أن ينطلق معسكر الفريق في القاهرة يوم 10 من الشهر ذاته ثم السفر للمغرب والعودة يوم 15 من نفس الشهر.

7 محترفين في معسكر منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.

ومن المقرر، أن يعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المحليين في الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

منتخب مصر، فيتو

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط .