الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب غينيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار في كوت ديفوار. 

7 محترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، الأحد الماضي، أسماء المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا وضمت كل من: محمد صلاح - ومحمود تريزيجيه - وعمر مرموش - وأحمد حجازي - ومصطفى محمد - وأحمد حمدي - وسام مرسي 

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موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل، موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل. 

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب غينيا لكرة القدم، فيتو

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

موعد معسكر منتخب مصر

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية يوم 7 يونيو، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة في نفس اليوم بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وأوضح محمد غرابة أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18،  ثم السفر صباح يوم 12 إلى المغرب لمواجهة غينيا.

وأشار مدير المنتخب إلى أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام  بدولة المغرب.

وأضاف أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 يونيو للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 على أن ينتهي  المعسكر بنهاية المباراة.

وكان كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة منتخب مصر ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

منتخب مصر يفوز على مالاوي برباعية

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقق فوزا كبيرا أمام مضيفه منتخب مالاوي، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بينجو الوطني بالعاصمة المالاوية ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

أهداف مباراة مصر ومالاوي

رباعية منتخب مصر في مرمى نظيره منتخب مالاوي سجلها طارق حامد في الدقيقة 4 وعمر مرموش في الدقيقة 16 ومحمد صلاح في الدقيقة 20 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 49 من عمر اللقاء. 

 

منتخب مصر في الصدارة

فوز منتخب مصر على مضيفه منتخب مالاوي رفع رصيده إلى 9 نقاط، بالتساوي مع منتخب غينيا، ليتصدر قمة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الغيني.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط 

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط  .

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