الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

لجنة الترجمة بالأعلى للثقافة تتحدث عن الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية

الأعلى للثقافة، فيتو
الأعلى للثقافة، فيتو

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة "الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية"، والتى تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء ٦ يونيو الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

الأعلى للثقافة 


يدير الندوة الدكتور أنور مغيث مقرر لجنة الترجمة، ويشارك بها طبقا للترتيب الألفبائي: الدكتورة رندة صبري أستاذ متفرغ بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة،  عبير مجاهد مديرة مكتبة المركز الثقافي الألماني "معهد جوتة"،  عمر بن داود Tang jin bao طالب ماجستير بجامعة الدراسات الدولية بشيان بالصين وكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، والدكتورة مكارم الغمرى أستاذة الأدب الروسى المقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة وفاء رؤوف أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان.

Advertisements

المجلس الأعلي للثقافة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك من بين العاملين بالفنون والثقافة والآداب، ولمدة عامين من تاريخ القرار. 

 

الأعلى للثقافة

وشملت قائمة أسماء المعينين بالمجلس الأعلى للثقافة كلا من: الشاعر أحمد عبد المعطي أحمد حجازي، والدكتور أحمد مجدي محمود أحمد حجازي، الدكتور راجح سامي داود،  الدكتور سعد الدين مسعد أحمد حسن هلال، الدكتور السيد عبد الرؤوف السيد شعبان الريدي، الدكتور سید محمد عواد النوني، الدكتور علي الدين هلال دسوقي عامر.

 

أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

كما شملت: الشاعر فاروق محمد جويدة مبارك، الدكتور فتحي محمد أحمد أبو عيانة، والدكتور محمد إسماعيل أنيس سراج الدين، الأستاذ  محمد سلماوي محمد السلماوي، والكاتب محمد يوسف يوسف القعيد، والدكتورة مشيرة محمود خطاب.

 

 قائمة أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

وضمت القائمة كلا من: الدكتور مصطفى فريد عبد الحميد الرزاز، الدكتور مصطفى محمد مصطفى الفقي، الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي، نبيل عبد الفتاح محمد حسن، الدكتور أحمد عبد الله زايد، الدكتور حسن عطيه حسن شرارة، الدكتورة دليلة يحيى أحمد الكرداني، الدكتورة عواطف محمد عبد الرحمن، الدكتورة لطيفة محمد سالم،  الدكتور مفيد محمود شهاب، الدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأهوانى، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأعلى للثقافة الدكتور أنور مغيث الدكتور هشام عزمي اللغات الأجنبية اللغة العربية اللغة الفرنسية المجلس الأعلى للثقافة المركز الثقافي الألماني مجلس الأعلى للثقافة

مواد متعلقة

الأعلى للثقافة يعتمد نتيجة مسابقة الغناء والعزف على آلة الربابة

الأعلى للثقافة يدشن 4 فعاليات جديدة بمشاركة خبراء ومتخصصين الليلة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

صدق أو لا تصدق، مليون و100 ألف جنيه فاتورة إقامة شلة فيتوريا شهريًا

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

رجال الكرة الطائرة، حمدي الصافي مدربا مساعدا في الأهلي

الزمالك يحتفل بذكرى فوزه على الأهلي 6-0

هل ارتفعت أسعار السجائر بدءا من يونيو الجاري؟ رئيس شعبة الدخان يجيب

الذهب يتجه إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي

Advertisements

منوعات

المزيد

على طريقة فيلم همام في امستردام، 3 فتيان يسرقون بجعة لتناولها

الصين تستكشف حدودًا جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: الوالدان أحق الناس بالشكر بعد الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية