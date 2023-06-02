لجنة الترجمة بالأعلى للثقافة تتحدث عن الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة "الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية"، والتى تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء ٦ يونيو الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

الأعلى للثقافة



يدير الندوة الدكتور أنور مغيث مقرر لجنة الترجمة، ويشارك بها طبقا للترتيب الألفبائي: الدكتورة رندة صبري أستاذ متفرغ بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، عبير مجاهد مديرة مكتبة المركز الثقافي الألماني "معهد جوتة"، عمر بن داود Tang jin bao طالب ماجستير بجامعة الدراسات الدولية بشيان بالصين وكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، والدكتورة مكارم الغمرى أستاذة الأدب الروسى المقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة وفاء رؤوف أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان.

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المجلس الأعلي للثقافة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك من بين العاملين بالفنون والثقافة والآداب، ولمدة عامين من تاريخ القرار.

الأعلى للثقافة

وشملت قائمة أسماء المعينين بالمجلس الأعلى للثقافة كلا من: الشاعر أحمد عبد المعطي أحمد حجازي، والدكتور أحمد مجدي محمود أحمد حجازي، الدكتور راجح سامي داود، الدكتور سعد الدين مسعد أحمد حسن هلال، الدكتور السيد عبد الرؤوف السيد شعبان الريدي، الدكتور سید محمد عواد النوني، الدكتور علي الدين هلال دسوقي عامر.

أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

كما شملت: الشاعر فاروق محمد جويدة مبارك، الدكتور فتحي محمد أحمد أبو عيانة، والدكتور محمد إسماعيل أنيس سراج الدين، الأستاذ محمد سلماوي محمد السلماوي، والكاتب محمد يوسف يوسف القعيد، والدكتورة مشيرة محمود خطاب.

قائمة أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

وضمت القائمة كلا من: الدكتور مصطفى فريد عبد الحميد الرزاز، الدكتور مصطفى محمد مصطفى الفقي، الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي، نبيل عبد الفتاح محمد حسن، الدكتور أحمد عبد الله زايد، الدكتور حسن عطيه حسن شرارة، الدكتورة دليلة يحيى أحمد الكرداني، الدكتورة عواطف محمد عبد الرحمن، الدكتورة لطيفة محمد سالم، الدكتور مفيد محمود شهاب، الدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأهوانى، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب.