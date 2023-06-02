الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية تقيم ورشة فنون رسم حر

ورشة فنون رسم حر،
ورشة فنون رسم حر، فيتو

 

 

عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الأهتمام بالصحة النفسية لذوي القدرات الخاصة" تحدث عبد العاطي محمود عن مفهوم الصحة النفسية ومن هم أصحاب الهمم، ويجب توفير البيئة النفسية السوية لهم لكي يشعروا بالأمن والأمان في المجتمع

 بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصيدتى "سفينة، من جوه قلبي"، بينما أقامت مكتبة الكيمان الثقافية عرض إنشاد ديني للمنشد أيمن أمير ألقى قصيدة بعنوان" مدح الحبيب"، كما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ممدوح محمد قصيدة بعنوان "صلى الله على محمد".

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كما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنية بإستخدام ورق الفوم الملون نفذتها رحمه أحمد، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية مسرح عرائس عن "الصدق والأمانة" أداء عفاف إبراهيم، كما أقيمت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر باستخدام قلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر نفذتها نجوى أبو الفضل، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام قلم الرصاص نفذها هشام النحاس.


وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإصراف والتبذير" أوضح شعبان شلبي أن جهاد النفس أقوى من جهاد الشيطان، وأقيم عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر قصيدة بعنوان "يا كون فيك جمال الله"، ونفذ القصر ورشة فنية "عمل حلق من الدبوس" نفذتها مشيرة طلعت، مستخدمة دبوس مشبك وخرز تفسيره ودلاية حلق

 

 وكذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام ألوان المائية لتنمية مهارات رواد القصر نفذتها مني عبد الرحمن، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي قصة بعنوان "تي توك" وتدور الأحداث بين الأرنب والثعلب المكار سردتها مني عبد الرحمن، أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان"أنا أقرأ فأنا موجود" ألقاها بدر الدين محمد عبد الفتاح.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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رسم حر فيتو قصر ثقافة المحاميد الشباب والطفل ثقافة الطود

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