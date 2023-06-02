الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

تحرير 54 محضرًا خلال حملات تموينية بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والرقابة المشددة على المصانع الغير مرخصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو


  وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال - وكيل المديرية والأستاذ سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز المحمودية وكوم حمادة وأبوالمطامير وايضا دمنهور.

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وأسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز آخر تصرف فى 17 شيكارة دقيق بلدي، وآخر لتجميعه 5 شكائر دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى 22 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

كما تم تحرير 19 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع شيكولاتة يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 1080 قطعة شيكولاته كمنتج نهائي، و3 تجار تموين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية، وبدال آخر لعدم إعلانه عن أسعار السلع التموينية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

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حملات تموينية محافظة البحيرة مديرية التموين بالبحيرة محاضر تموينية نائب محافظ البحيرة

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