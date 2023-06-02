الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

محافظة الجيزة: سحب عمال النظافة من الشوارع حتى انكسار الموجة الحارة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، فيتو

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بسحب كل عمال النظافة من الشوارع اليوم الجمعة خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى انكسار الموجة الحارة وذلك حرصا على سلامتهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

 

تحذيرات الجيزة للمواطنين من الموجة الحارة
 

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية. 
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تشهدها البلاد، حيث تصل درجات الحرارة إلي ٤٠ درجة  مع زيادة نسب الرطوبة، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.

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حالة الطقس
 

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى٤٠ درجة مئوية.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية الجافة التى يصاحبها انخفاض فى نسب الرطوبة وإثارة الرمال والأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس والصعيد. 

توقعات حالة الطقس
 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا. 
 

طقس القاهرة الكبرى
 


ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو). 

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

مصر وتركيا وإيران

الطقس الآن، انخفاض الرطوبة والقاهرة تسجل 40 درجة مئوية

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احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للأرصاد الجوي السواحل الشمالية الشرقية الموجة الحارة هيئة النظافة والتجميل محافظة الجيزة مرسي مطروح

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