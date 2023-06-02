الحرارة المرتفعة وراء حادث خروج قطار بورسعيد عن القضبان

أرسلت الهيئة القومية للسكك الحديدية فرق الطوارئ لموقع حادث قطار “بورسعيد - الاسكندرية” والذى خرج عن القضبان قبل قليل، أثناء توجد القطار بالإسماعلية

تقرير حادث القطار

وعلمت "فيتو" من مصادر خاصة أن التقارير المبدئية للحادث تشير إلى خروج القطار عن القضبان بسبب ارتفاع درجة الحراراة بشكل كبير الأمر الذى تسبب فى تمدد فى قضبان السكك الحديدية فى منطقة الحادث نتج عنها خروج القطار عن القضبان.

على صعيد آخر، تقوم السكك الحديدية خلال الوقت المقبل بمراجعة سرعة سير القطار قبل الحادث ومراجعة بيانات الرحلة لبيان اسباب الحادث.

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كامل الوزير

من ناحية اخرى طلب المهندس كامل الوزير وزير النقل تقرير عن وقائع حروج القطارات عن القضبان يشمل اسباب خروج القطار والخطط المستقبيلة لتفادى هذة الازمة، وذلك بعد تكرار وقائع خروج القطارات عن القضبان

تخفيض السرعة

من ناحية اخرى، خفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات فى مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس وارتفاع درجات الحراراة بشكل كبير الامر الذى يهدد سلامة مسير القطارات وبسبب الاصلاحات فى بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

كامل الوزير

وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة العمل على تشغيل كافة اجهزة التحكم بالقطارات وعلى ضرورة العمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات فى ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتى تساهم فى رفع مستوى الخدمة.

وتابع الوزير المعدل الخاص بالتأخيرات اليومية، لمعرفة الأسباب الرئيسية للتأخيرات والعمل على إيجاد حل لها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى خاطبت السكك الحديدية كافة المحافظات لسرعة العمل على غلق غير الشرعية والتى تهدد سلامة السير وخاصة مع انتشار الشبورة المائية صباحا وحالة الطقس غير المستقر الأمر الذى يجعل الرؤية ضعيفة ويهدد بحوادث عند المزلقانات غير الرسمية.