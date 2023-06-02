الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

530 مستفيدا خلال قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية بالبحيرة (صور)

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية، فيتو

قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ومؤسسة راعي مصر بتنظيم قافلة سكانية شاملة بمركز شباب المجد وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية، فيتو
قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية، فيتو


حيث قام قطاع الصحة بتقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 530 حالة مابين باطنة وعظام ورمد وجلدية وأسنان ونساء وأطفال بالإضافة إلى إجراء تحاليل لـ 25 حالة وعمل نظارات لـ 38 حالة وتحويل 3 حالات لإجراء عمليات المياه البيضاء.

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كما تم مشاركة السيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة وتم تقديم الخدمة الطبية لـ 35 حالة مابين كشف ومشورة  وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا.

كما قام قطاع الطب البيطري برش وتجريع 300 رأس ماشية، بالإضافة إلى استكتاب 13مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، كما تم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة.

قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية، فيتو
قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية، فيتو

وقام قطاع الأوقاف بإلقاء محاضرة حول خطورة الزيادة السكانية وكيفية الاختيار الصحيح للزوج، وتم تقديم ورش رسم وتلوين للأطفال، كما تم خلال القافلة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية، فيتو
قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية، فيتو

وفي إطار منفصل،نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور  ، فى إجراء عدد 52 عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة أمريكي.

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، والتى تأتى فى إطار إهتمام فخامة الرئيس بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وضمن إهتمام الدولة الكبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وأعربا عن خالص الشكر للدكتور عبدالستار صقر - وكيل المستشفى، وللفريق الطبى المشارك، وفريق التمريض وكافة العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الأدوية وتقديم خدمة طبية تليق بالمرضى.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة،ووجه الشكر لكل العاملين بمستشفى الرمد بدمنهور لمجهودهم المتميز، ونجاحهم فى إجراء مثل تلك العمليات.

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قافلة قافلة سكانية شاملة الرحمانية مدينة الرحمانية محافظة البحيرة

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