باحث بهيئة كبار العلماء: العفو والتسامح يدخل الجنة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الغضب قد يدفع بالإنسان إلى أمور خطيرة، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، سواء بالإيذاء النفسى أو الجسدى أو إزهاق الروح، مؤكدا إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب.

خطورة الغضب على الإنسان

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "ممكن موقف تافه بين أثنين ويحدث غضب وانفعال، ويتحول الأمر إلى مشاجرة أو اعتداء أو قتل أحدهما، مما يعيد مشكلة الثأر، فى حال غياب التسامح، فلازم الإنسان يأخد لباله إن الإنسان القوى هو اللى بيسامح وهو ده اللى علمنا إياه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، مستشهدا بالحديث النبوي: فقد جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.

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واستكمل: "لما تملك نفسك عن الغضب وتسامح وتعفو سيكون لك جزاء وأجر كبير من عند الله وهو الجنة، وفى علاج للغضب هو وقف السباب والشتائم، ووقف القلب عن الحقد والحسد، وعدم الاعتداء".

أهمية الرحمة في العلاقات الإنسانية

وفي سياق متصل قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بـالأزهر الشريف، إن الرحمة صفة أساسية لا بد أن تكون فى تعاملات الإنسان، وأخص الناس بها الأب والأم والزوجة والأولاد والجيران، لافتا إلى أن أساس المشكلات فى المجتمعات والتى أصبحت المحاكم بممتلئة بالقضايا بسبب غياب صفة الرحمة.

وتابع الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لازم أساس نظام الأسرة يكون متربين على الرحمة، وبالتالى يخرج الأولاد إلى المجتمع وفى قلوبهم الرحمة، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحيما بأهل بيته وكان يساعد زوجاته فى شئون البيت".

واستكمل: "لابد أن يكون فى تعاون ورحمة بين الأزواج سواء الزوج أو الزوجة، يساعد بعض فى متاعب الحياة، لازم يكون فى تغافل يعنى إيه منقفش لبعض على الواحدة، التغافل هو أساس ومنبع الرحمة، نفوت شوية، هى دى الرحمة اللى لازم تملأ البيت، ده هيخلى الأسرة متماسكة وقوية".

وأوضح الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بر الوالدين هو فى الأساس الرحمة فى كل تصرفات المرء تجاههم، لافتا إلى أن الإسلام أيضا أمر الآباء بالتعامل بالرحمة مع الأبناء وهذا أصل الطبع.