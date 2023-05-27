باحث بهيئة كبار العلماء: غياب الرحمة سبب المشكلات في المجتمعات

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بـالأزهر الشريف، إن الرحمة صفة أساسية لا بد أن تكون فى تعاملات الإنسان، وأخص الناس بها الأب والأم والزوجة والأولاد والجيران، لافتا إلى أن أساس المشكلات فى المجتمعات والتى أصبحت المحاكم بممتلئة بالقضايا بسبب غياب صفة الرحمة.

أهمية الرحمة في العلاقات الإنسانية

وتابع الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لازم أساس نظام الأسرة يكون متربين على الرحمة، وبالتالى يخرج الأولاد إلى المجتمع وفى قلوبهم الرحمة، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحيما بأهل بيته وكان يساعد زوجاته فى شئون البيت".

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واستكمل: "لابد أن يكون فى تعاون ورحمة بين الأزواج سواء الزوج أو الزوجة، يساعد بعض فى متاعب الحياة، لازم يكون فى تغافل يعنى إيه منقفش لبعض على الواحدة، التغافل هو أساس ومنبع الرحمة، نفوت شوية، هى دى الرحمة اللى لازم تملأ البيت، ده هيخلى الأسرة متماسكة وقوية".

بر الوالدين

وأوضح الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بر الوالدين هو فى الأساس الرحمة فى كل تصرفات المرء تجاهم، لافتا إلى أن الإسلام أيضا أمر الآباء بالتعامل بالرحمة مع الأبناء وهذا أصل الطبع.



وتابع الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "كل ما جاء فى القرآن وأحاديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحدثت على بر الوالدين، ولم تتحدث عن أوامر رحمة الوالدين بالأبناء، لأن دى غريزة وطبع، فسيدنا النبي كان يجليس ويجلس فى حجره سيدنا الحسن وقبله سيدنا النبي، تعبيرا عن الرحمة، وكان فى صحابي تعجب من الموقف، وقال لسيدنا النبي، لى عشر أولاد لم أقبل واحد منهم، فقال له سيدنا النبي، لا أملك إلأ أقول لك انزعت الرحمة من قلبك".

واستكمل: "بعض الأحيان بيكون الآباء فيهم غلظة فى التعامل مع أبنائهم، شوفوا سيدنا النبي كان بيتعامل إزاى مع السيدة فاطمة الزهراء، تعاملوا مع أبنائكم برحمة وازرعوا فى قلوبهم الرحمة عشان يتعاملوا معاكم برحمة لما تكبروا".