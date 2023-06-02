الدوري الإنجليزي، رحيل مدرب ليدز يونايتد بعد هبوطه

رحل الإنجليزي سام ألاردايس عن تدريب فريق ليدز يونايتد اليوم الجمعة بعدما فشل في تجنب هبوط الفريق للدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي.

رحيل مدرب ليدز

وهبط ليدز يونايتد، الذي صعد للبريميير ليج قبل ثلاث سنوات، إلى الدرجة الثانية بعدما خسر في الجولة الثانية أمام توتنهام هوتسبير وفاز أكبر منافسيه ليستر سيتي الذي هبط أيضا وإيفرتون الذي تمكن من البقاء في دوري الأضواء.

وتولى ألاردايس تدريب الفريق قبل أربع مباريات على نهاية البطولة ولكنه خسر ليدز يونايتد معه ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، الأمر الذي لم يكن كافيا ليجنب الفريق الهبوط.

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وقال ألاردايس "قد كان شرفا لي أن أدرب ليدز يونايتد، وهو ناد رائع يتمتع بقاعدة جماهيرية رائعة ويستحق أن يكون في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد استمتعت حقا بالعمل مع هذا الجهاز الفني وهؤلاء اللاعبين. في هذه المرحلة من مسيرتي، أنا لست متأكدا من قدرتي على الشروع في هذا التحدي، والذي يمكن أن يكون مشروعا طويل الأجل".

وكان ألاردايس ثالث مدرب يتولى تدريب ليدز يونايتد هذا الموسم بعد جيسي مارش وجافي جارسيا.