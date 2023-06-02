الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

أسامة عرابى لـفيتو: لايوجد بديل لـ على معلول سوى نجم الزمالك

على معلول، فيتو
على معلول، فيتو

أسامة عرابى، أكد أسامة عرابى نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أنه لايوجد أى بديل لعلى معلول ظهير ايسر المارد الأحمر في مصر، سوى أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك والمنتخب الوطني.

 

أسامة عرابى نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق

 

 

وقال أسامة عرابى في تصريحات لفيتو:  لايوجد أى لاعب داخل مصر يستطيع أن يقود الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء مثل على معلول سوى أحمد فتوح.

 

وواصل عرابى تصريحاته قائلًا" كنت أتمنى أن يحصل أيمن أشرف ظهير أيسر ومدافع النادى الأهلى على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلا جيدا لعلى معلول في الجبهة اليسرى للمارد الأحمر، لما يملكه من خبرات كبيرة ولكنه خارج حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر.

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موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

ومن جهة أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

 

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الأحد  على ملعب القاهرة الدولي.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة  في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي
10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري  ذهاب دور الـ 32
2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري  إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات
4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات
5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات
9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2  صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي.

 

 

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