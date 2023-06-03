السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

بالخطوات، طريقة معرفة رقمك التأميني

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي , فيتو

يعتبر الرقم التأميني هو قاعدة البيانات الأساسية التي يسجل بداخلها جميع المعلومات التأمينية والشخصية فلكل شخص رقم تأميني خاص به مسجل بداخلة بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

 

طريقة الحصول على الرقم التأميني 

1 - الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 

2 - اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى

3 - الضغط على ​​بدء الخدمة 

4 - إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم

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5 - النقر على أيقونة أنا لست روبوت

6 - يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب   

7 - بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى. 

 

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عددا من الشروط الخاصة بالحصول على المعاش المبكر قبل انتهاء خدمة أو عمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (ما يعني المعاش المبكر).

واشترط القانون الجديد التالي:
 أ- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب - أن تتضمن مدة الاشتراك مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهرا وتكون لمدة ٣٠٠ شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قد نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

 

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 

وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حدد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلًا عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

 

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