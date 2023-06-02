وزير الري يتفقد أعمال تطهير الترع والمصارف وحالة الكباري بالقليوبية (صور)

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وذلك لمتابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظة.

وقام الدكتور سويلم بتفقد أعمال التطهيرات وحالة المناسيب والتصرفات فى كل من بحر مويس والرياح التوفيقى وجنابية ١ بر أيمن بحر مويس بزمام محافظة القليوبية.

وزير الري ومحافظ القليوبية خلال جولة بالمحافظة، فيتو

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية بمتابعة الإجراءات التنفيذية لنهو إحلال وتجديد صاولة ك ٣٥ على الرياح التوفيقي المستخدمة فى حجز المخلفات الطافية على المياه بالترع واستبدالها بصاولة جديدة خلال شهر من تاريخه.

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وزير الري ومحافظ القليوبية خلال جولة بالمحافظة

كما وجه بقيام التفتيش الفني بفحص عملية تأهيل جنابية ١ بر أيمن بحر مويس ومراجعة القطاعات المنفذة علي الطبيعة وفحص جميع عمليات التأهيل المسندة للشركة المنفذة لها، وإعداد تقرير (فني - مالي) عنها، وشدد علي ضرورة متابعة التنفيذ واستلام الأعمال وفقا للمعايير الفنية السليمة.

وزير الري ومحافظ القليوبية خلال جولة بالمحافظة، فيتو

كما وجه الوزير بقيام أجهزة الرى بالتنسيق مع أجهزة محافظة القليوبية لسرعة رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من علي الجسور.

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصى الاحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الري بالمحافظات من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم.

وأكد سويلم على متابعته المستمرة لأعمال أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.