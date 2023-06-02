الجمعة 02 يونيو 2023
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اقتصاد

البنك المركزي الأوروبي يطلق مشاوراته حول حوكمة وإدارة مخاطر الائتمان

البنك المركزي الأوروبي،
البنك المركزي الأوروبي، فيتو

يطلق البنك المركزي الأوروبي ECB اليوم استشارة عامة حول تقريره حول "الممارسات السليمة في إدارة مخاطر الائتمان للطرف المقابل وإدارتها".

 

 إدارة مخاطر الائتمان

ويلخص التقرير نتائج المراجعة المستهدفة التي أجريت في النصف الثاني من عام 2022 حول كيفية قيام البنوك بإدارة مخاطر الائتمان للطرف المقابل (CCR)، ويسلط الضوء على الممارسات الجيدة التي لوحظت في السوق ويشير إلى المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

وتم تحديد CCR كأولوية إشرافية للفترة 2022-2024، حيث كانت البنوك تقدم بشكل متزايد خدمات سوق رأس المال للأطراف المقابلة ذات المخاطر العالية وذات الرافعة المالية الأقل شفافية، ولا سيما المؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيزها من خلال البحث عن عائدات بسعر الفائدة المنخفض آنذاك وأدى تقلب أسعار الطاقة والسلع الناجم عن الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التركيز على تعرض البنوك لمرافق الطاقة وتجار السلع.

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الرقابة المصرفية للبنك المركزي الأوروبي

وفي عام 2023، أجرت الرقابة المصرفية للبنك المركزي الأوروبي أنشطة متابعة خارج الموقع في 23 بنكًا نشطًا في معاملات تمويل المشتقات والأوراق المالية مع الأطراف المقابلة غير المصرفية وفي بعض الحالات، أجرى البنك المركزي الأوروبي أيضًا عمليات تفتيش في الموقع.

 البنك المركزي الأوروبي، فيتو

ووجدت المراجعة أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في كيفية قيام البنوك بقياس وإدارة CCR، لا يزال هناك مجال للتحسين في مجالات مثل العناية الواجبة للعملاء، وتعريف قابلية المخاطرة، وعمليات الإدارة الافتراضية وأطر اختبار الضغط. تغطي توقعات المشرفين، من بين أبعاد أخرى، وقدرة البنوك على الحصول على معلومات من الأطراف المقابلة غير المصرفية، واختبار الإجهاد المنتظم لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل وتقييم نقاط الضعف لدى الأطراف المقابلة في إطار سيناريوهات المخاطر الخلفية.

وتتجاوز الممارسات الجيدة الموصوفة في التقرير مجرد الامتثال للمتطلبات التنظيمية ويجب أخذها في الاعتبار عند تصميم البنوك لنهجها تجاه CCR ويجب أن تكون مناهج CCR التي تتخذها البنوك متناسبة مع حجم وتعقيد الأعمال والمنتجات المعروضة، بالإضافة إلى طبيعة الأطراف المقابلة، وتبدأ المشاورات الخاصة بالتقرير اليوم وتنتهي في 14 يوليو 2023.

 

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