لاجارد: التضخم مازال مرتفعا في أوروبا وزيادة الفائدة ضروري

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعا للغاية، لذا فإن المزيد من تشديد سياسة البنك المركزي الأوروبي أمر ضروري، حتى لو كانت هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بدأت تؤتي ثمارها.

أسعار الفائدة في أوروبا

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس منذ يوليو ووعد بشكل أساسي بخطوة أخرى في يونيو، على الرغم من البيانات الجديدة التي أظهرت تراجع التضخم أكثر بكثير مما كان متوقعًا في مايو إلى 6.1٪.

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وقالت لاجارد في كلمة: "اليوم التضخم مرتفع للغاية ومن المقرر أن يظل كذلك لفترة طويلة."

كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فيتو

استمرار رفع الفائدة إلى مستويات مقيدة

وأضافت: "لهذا السبب قمنا برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة لنا على الإطلاق - وقد أوضحنا أنه لا يزال لدينا أرضية تغطيتها لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيدة بما فيه الكفاية".

وأكدت لاجارد أن هذه الارتفاعات ترفع بالفعل أسعار الفائدة المصرفية "بقوة" ولا يزال هناك الكثير من التشديد في خط الأنابيب لكن البنك المركزي الأوروبي غير متأكد من مدى قوة انتقال سياسته.

هدف البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم

وتابعت: "لذلك، نحن بحاجة إلى مواصلة دورة رفع الأسعار حتى نكون واثقين بما فيه الكفاية من أن التضخم في طريقه للعودة إلى هدفنا في الوقت المناسب"، في إشارة إلى هدف البنك للتضخم متوسط الأجل عند 2%".

وقالت لاجارد: "لا يوجد دليل واضح على أن التضخم الأساسي قد بلغ ذروته".. "أسواق العمل في جميع أنحاء منطقة اليورو ضيقة والعمال لديهم قدرة كبيرة على المساومة، والتي بدأوا في استخدامها لتعويض هذه الخسائر."

البنك المركزي الأوروبي، فيتو

بيانات التضخم الأوروبية

وفي حين أن العديد من صانعي السياسة قد وضعوا بالفعل رفع سعر الفائدة في يوليو على الطاولة حتى قبل اجتماع 15 يونيو، قال بعض الاقتصاديين إن بيانات التضخم الإيجابية الصادرة اليوم الخميس قد تعني نهاية الارتفاعات بالفعل هذا الشهر.

وأكدت تقارير أنه مع ذلك، لا يزال هذا ليس السيناريو الرئيسي وفقًا للمستثمرين، الذين ما زالوا يسعون لزيادتين إضافيتين في الأسعار، ونادرًا ما يغير صانعو السياسة وجهات نظرهم بشأن قطعة واحدة من البيانات.