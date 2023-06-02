اعترافات صادمة للمتهم بالنصب على المواطنين في مدينة نصر

أدلى المتهم بالنصب على طالب والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وهاتف محمول في مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.



وقال المتهم: إنه تواصل مع طالب عبر موقع التواصل الاجتماعي بغرض سيارة الاستئجار وتم تحديد موعد معه والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفه المحمول.



وأقر بتخلصه من الهاتف المحمول المُستولى عليه بإلقائه بالطريق العام، كما أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بذات الأسلوب، وأضاف بارتكابه (6) وقائع أخرى.





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تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (طالب - مقيم بدائرة القسم) بسابقة تعرفه على أحد الأشخــــاص من خلال إعلان عرض سيارة للإيجار بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ولدى تقابلهما بدائرة القسم لمعاينة السيارة قام بالتحصل منه على مبلغ مالى "قيمة إيجار السيارة"، وهاتفه المحمول بدعوى استخدام كشاف الهاتف فى مساعدته لمعاينة السيارة، إلا أنه غافله ولاذ بالفـــرار بالسيارة مُستوليًا على المبلغ المالى والهاتف المحمول.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد بيانات السيارة وتبين أنها مُــؤجرة لـ (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليهــا، وبحوزتــه مـبلغ مالى وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

تعريف جريمة النصب

وعرف طعن بمحكمة النقض أن جريمة النصب أن يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور “ الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64”.

أهم الدفوع القانونية في جرائم النصب

1- عدم توافر أركان جريمة النصب

2- عدم توافر الطرق الاحتيالية تقوم عليها جريمة النصب

3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعة لعدم جديتها

4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما

5- كيدية الاتهام وتلفيقه

6- خلو الواقعة من الدليل

7 ـ تناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة.

9ـ خروج الواقعة عن دائرة التأثيم

10 ـ انتفاء فعل الاحتيال او اتخاذ صفة كاذبة

11ـ انتفاء القصد الجنائي بشقيه العام والخاص