فرانس برس تزيد الغموض حول مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان

أكد مصدر في نادي باريس سان جيرمان لوكالة "فرانس برس" أن تصريحات جالتييه عن رحيل ميسي ليست دقيقة.

وأشار المصدر إلى أن مواجهة كليرمون هي آخر مباراة لميسي في ملعب حديقة الأمراء هذا الموسم فقط، وأن هذا لا يعني رحيله بالضرورة.

جدير بالذكر أن عقد ميسي (35 عاما) مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم تظهر أي مؤشرات لتوقيعه عقدا جديدا.

وأعلن مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف جالتييه، أمس الخميس، عدم استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق في الموسم الجديد.

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قال جالتييه: "حظيت بتدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في "حديقة الأمراء"، وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".

وأثار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، حالة من الجدل حول اقتراب انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، للعب في دوري المملكة الموسم المقبل.

ميسي وبنزيما

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، رد الأمير عبد العزيز، حول سؤاله عن مصير هذه الصفقات قائلا: "بنزيما وميسي؟ الأندية ستعلن ذلك رسميا في الوقت المناسب".

وبحسب الصحيفة، طالب الوزير السعودي الصحفيين بالهدوء في منطقة المقابلات الصحفية عقب تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي، وقال إن الأمر سيتم حسمه بعد إنهاء ميسي وبنزيما ارتباطهما بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان وريال مدريد، مشيرا أن الوقت سيكون مناسبا للإعلان عن الموقف رسميا بالتعاقد مع النجمين الكبيرين بمجرد إنهائهما العلاقة مع نادييهما الحاليين.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أفادت بأن اتحاد جدة تقدم بعرض لكريم بنزيما مقابل 100 مليون يورو صافيا في الموسم الواحد.

أما ميسي فتلقى عرضين، الأول من إنتر ميامي الأمريكي، والثاني من الهلال السعودي، والذي قد يصل راتبه مع الأخير إلى 500 مليون يورو في الموسم الواحد وفقا لبعض التقارير.

وحسم خورخي ميسي، والد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مستقبل نجله في الانتقالات الصيفية المقبلة برسالة موجزة.

انتقال ميسي للهلال السعودي

وكانت أنباء قوية ترددت عن قرب انتقال ميسي لصفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى وجود رغبة مشتركة بين ميسي و ناديه السابق برشلونة الإسباني في لم الشمل مجددا، بعد عامين من رحيله لنادي العاصمة الفرنسية.