الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فرانس برس تزيد الغموض حول مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

أكد مصدر في نادي باريس سان جيرمان لوكالة "فرانس برس" أن تصريحات جالتييه عن رحيل ميسي ليست دقيقة.
وأشار المصدر إلى أن مواجهة كليرمون هي آخر مباراة لميسي في ملعب حديقة الأمراء هذا الموسم فقط، وأن هذا لا يعني رحيله بالضرورة.

جدير بالذكر أن عقد ميسي (35 عاما) مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم تظهر أي مؤشرات لتوقيعه عقدا جديدا.

وأعلن مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف جالتييه، أمس الخميس، عدم استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق في الموسم الجديد.

Advertisements

قال جالتييه: "حظيت بتدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في "حديقة الأمراء"، وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".

وأثار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، حالة من الجدل حول اقتراب  انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، للعب في دوري المملكة الموسم المقبل. 

 

ميسي وبنزيما 

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، رد الأمير عبد العزيز، حول سؤاله عن مصير هذه الصفقات قائلا: "بنزيما وميسي؟ الأندية ستعلن ذلك رسميا في الوقت المناسب".

وبحسب الصحيفة، طالب الوزير السعودي الصحفيين بالهدوء في منطقة المقابلات الصحفية عقب تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي، وقال إن الأمر سيتم حسمه بعد إنهاء ميسي وبنزيما ارتباطهما بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان وريال مدريد، مشيرا أن الوقت سيكون مناسبا للإعلان عن الموقف رسميا بالتعاقد مع النجمين الكبيرين بمجرد إنهائهما العلاقة مع نادييهما الحاليين.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أفادت بأن اتحاد جدة تقدم بعرض لكريم بنزيما مقابل 100 مليون يورو صافيا في الموسم الواحد.

أما ميسي فتلقى عرضين، الأول من إنتر ميامي الأمريكي، والثاني من الهلال السعودي، والذي قد يصل راتبه مع الأخير إلى 500 مليون يورو في الموسم الواحد وفقا لبعض التقارير.

وحسم خورخي ميسي، والد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مستقبل نجله في الانتقالات الصيفية المقبلة برسالة موجزة.

 

انتقال ميسي للهلال السعودي

وكانت أنباء قوية ترددت عن قرب انتقال ميسي لصفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى وجود رغبة مشتركة بين ميسي و ناديه السابق برشلونة الإسباني في لم الشمل مجددا، بعد عامين من رحيله لنادي العاصمة الفرنسية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أرباح ميسي أرقام ليونيل ميسي ميسي إصابة ميسي

مواد متعلقة

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله (إنفوجراف)

مدرب باريس سان جيرمان يعلن رسميا رحيل ميسي

تصريحات وزير الرياضة السعودي تقرب ميسي وبنزيما من الهلال والاتحاد

نهائي الدوري الأوروبي، ديبالا يكرر إنجاز ميسي وكريسبو

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

أسامة عرابى لـفيتو: لايوجد بديل لـ على معلول سوى نجم الزمالك

شريف عبد المنعم لـ فيتو: عطية وعبد المنعم الأفضل في مصر

مصرع طفلين شقيقين في حمام سباحة بالغردقة

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لضحية مشاجرة الجيزة

إيرادات أفلام السينما أمس، شوجر دادي في الصدارة وساعة إجابة يتذيل القائمة

Advertisements

منوعات

المزيد

الصين تستكشف حدودًا جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

المزيد

خدمات

المزيد

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

تفسير حلم الخوخ في المنام وعلاقته بتحقيق الأرباح والمكاسب المادية

المزيد
الجريدة الرسمية