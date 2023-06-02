الجمعة 02 يونيو 2023
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صحة ومرأة

نصائح مهمة للحماية من ضربة الشمس في موسم الحج

ضربة الشمس، فيتو
ضربة الشمس، فيتو

تزامنا مع قرب موسم الحج يتعرض الحجاج إلي الإصابة  بضربة الشمس والتي تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة، ولا يستطيع الإنسان تبريد حرارة جسمه.

ضربة الشمس 

وقالت وزارة الصحة في الدليل الإرشادي للحجاج إن ضربة الشمس من الممكن أن تصبح مهددة للحياة ، لأنها تسبب تلفا في الدماغ وبقية الأعضاء الحيوية في الجسم، واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي، مثل الهذيان أو التشنجات أو الغيبوبة.

وأوضحت وزارة الصحة أن أسباب الإصابة بضربة الشمس منها:

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١- التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية

٢- التعرض لإجهاد جسدي كبير

وجهت نصائح للتعامل مع ضربة الشمس والوقاية منها في حال الإصابة منها:

١- نقل المصاب إلى مكان بارد 
٢- إزالة الملابس الخارجية، وتبريد الجسم بالماء خاصة منطقة الرأس والرقبة 
٣-إعطاء المصاب السوائل مع تعريضه لمصدر هواء كهواء المروحة 
٤-التوجه لأقرب مستشفي 

كانت قد وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحجاج المصريين في في موسم حج عام (1444هـ - 2023مـ) وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code - على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر- والتطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.

ومن جانبه، نصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكدًا ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.  

وأشار «قنديل» إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

ونصح «قنديل» الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

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الجهاز العصبي المركزي الأعضاء الحيوية وزارة الصحة موسم الحج ضربة الشمس درجة حرارة الجسم

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