أسعار الأسماك، البوري يسجل 40 جنيهًا بالأسواق اليوم الجمعة 2-6-2023

سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها، إذ سجل البلطي أقل سعر له 20 جنيهًا، والبوري 40 جنيهًا، والجمبري 70 جنيهًا.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 2– 6 – 2023، في السطور التالية:

أسعار السمك البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

استقرت أسعار أسماك البلطي، إذ تراوح سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة من 68 إلى 72 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 63 إلى 67 جنيهًا، بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار الجمبري في سوق الجملة اليوم الجمعة

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور، فسجلت استقرارًا اليوم الجمعة، مع اختلاف أسعارها وفقًا للحجم، فتراوح سعر جمبري طازج جامبو بسعر من 350 إلى 470 جنيهًا، جمبري طازج ممتاز من 280 إلى 340 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 إلى 290 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا.

أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق الجملة اليوم الجمعة

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز من 70 إلى 90 جنيهًا، بوري وسط بسعر 40 إلى 60 جنيهًا، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وقار بسعر من 80 إلى 120 جنيهًا، سمك لوت بسعر من 60 إلى 140 جنيهًا، مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل سمك موسى سعر من 180 إلى 280 جنيهًا، سبيط بسعر من 140 إلى 260 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 30 إلى 170 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 34 إلى 44 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون متوسط الحجم بسعر من 44 إلى 54 جنيهًا.

فيما تراوح سعر بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا، قشر بياض من 70 إلى 100 جنيه، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك شيلان بسعر من 15 إلى 35 جنيهًا.

وسجل سمك ثعابين سعر من 50 إلى 250 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، سردين مجمد بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سردين بسعر من 35 إلى 75 جنيهًا، كسكمري بسعر من 30 إلى 70 جنيهًا، ماكريل مجمد بسعر من 55 إلى 75 جنيهًا.