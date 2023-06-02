طريقة عمل الكوارع، أكلة لذيذة ومميزة وسهلة التحضير

طريقة عمل الكوارع، الكوارع من الأكلات الشعبية الفلعرة الشعيرة التى يعشقها المصريون كثيرا لمذاقها الطيب وفوائدها العظيمة.

وطريقة عمل الكوارع، سهلة وبسيطة ومتنوعة حيث تفشل الكوارع وتسلق ويمكن بعدها تحضيرها بطرق مختلفة. وتقدم مع الفتة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكوارع.

مكونات عمل الكوارع:

كوارع منظفة ومقطعة

جزر

بصل

طماطم

كرفس

حبهان

مستكة

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

لتر ماء

طريقة عمل الكوارع فى المنزل:

- أولًا نجهز الكوارع، حيث يجب أن يتم غسل الكوارع جيدًا من خلال نقعها فى كمية من الماء الموضوع فيه خل وملح، لمدة ساعتين، وذلك بعد غسلها فى البداية بالملح والخل جيدًا.

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- باستخدام "حلة ضغط" أو أخرى عادية يتم سلق الكوارع، بحيث يتم وضعها فى كمية من الماء، ونتركها على النار حتى تصل لمرحلة الغليان، ثم نتخلص من طبقة الريم التى تتكون على الوجه.

- نضيف البصل والحبهان والفلفل الأسود وورق اللورا والمسكة، ونتركها على النار لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات، على أن يتم إضافة الملح بعد مرور نصف الوقت على النار.

- إذا لاحظت أن كمية الشوربة أصبحت أقل، نضيف إليها كمية من الماء المغلى، ونغطيها جيدًا حتى تنضج تمامًا.

طريقة عمل الكوارع، فيتو

- يتم التأكد من مدى نضج الكوارع باستخدام الشوكة أو عندما تصبح لينة ويمكن فصلها بسهولة عن العظام.

- بعد أن نتأكد من نضجها، يتم رفع الإناء عن النار، ونتركها حتى تبرد قليلا، ثم تقدم ساخنة بجانب الفتة.

ولعمل الفتة

مكونات الفتة:-

12 فص ثوم مهروس

5 ملاعق كبيرة سمن

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

3 ملاعق كبيرة خل

2 رغيف عيش بلدى أو شامي مقطع مربعات

مقادير الأرز الأبيض

2 كوب أرز عادى

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة سمن

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

طريقة عمل الفتة على الطريقة الأصلية:-

- نحضر الأرز أولا، حيث نغسل الأرز بماء فاتر في مصفاة، وفى حلة على النار نضيف الماء ونتركه يغلى.

- نضيف الأرز والملح والسمن ونقلبهم تقليب خفيف.

- نترك الماء يغلى، ويصبح في نفس مستوى الأرز.

- نغطى الحلة بإحكام ونهدئ النار مع وضع صفيحة أسفل الحلة، وبعد 10 دقائق نقلب الأرز.

- نتركه مرة أخرى لمدة 10 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.

- نحمر مربعات الخبز في ملعقة سمن حتى يصبح بنيا ومقرمشا، ثم نتركه جانبا.

- بعدها نحمر نصف الثوم في ملعقة سمن لمدة دقيقتين ثم نضيف الخبز المحمص وملعقتين من الخل و٣ ملاعق مرقة لحم ونتركه ٣ دقائق ثم نحفظه جانبا.

- ولإعداد الصلصة نحمر باقي الثوم في ملعقة سمن ثم نضيف باقي الخل والصلصة وملعقة من مرقة اللحم.

- وفي طبق بايركس أو طبق تقديم، نضع مكعبات الخبز، ونصب عليه خليط الثوم بالخل ولابد من الحرص أن يمتص الخبز الخليط جيدا.

- نضيف القليل من الصلصة، ثم نغطي الخبز بالأرز ونصب فوقه باقي الصلصة.

- ونقدم الفتة مع قطع الكوارع مغطاة بقليل من الصلصة ساخنة.