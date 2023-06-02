أعلنت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والخردوات بالغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار ألعاب عيد الأضحى من الخروف الفرو بنسبة 50% زيادة فى أسعار الخروف الفرو مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخروف الفرو يشهد زيادة فى أسعاره الموسم الجارى ومع اقتراب حلول عيد الأضحى بنسبة تصل إلى 50%.

أسعار ألعاب الأطفال في عيد الأضحى

وأوضح عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال فى تصريحات خاصة، أن الخروف الفرو يترواح سعره ما بين 70 جنيها إلى 300 جنيه فى أسواق الجملة ويبدأ فى القطاع بسعر 100 جنيه تقريبا.

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ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار والاستيراد وتكاليف الخامات ساهمت فى زيادة الأسعار الموسم الجارى، لافتا إلى أن الزيادة يتحملها المستهلك النهائى.

فاتورة استيراد الألعاب

تراجعت فاتورة واردات مصر من لعب الأطفال خلال أول شهرين من العام الحالي خلال الفترة من “يناير - فبراير” لتصل إلى 8 ملايين دولار و365 ألفًا مقابل 10 ملايين و530 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك طبقًا لنتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر فبراير.

وكشفت نتائج النشرة، أن قيمة واردات لعب الأطفال بلغت خلال شهر فبراير الماضي 4 ملايين و661 ألف دولار مقابل 5 ملايين و577 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي بقيمة تراجع 916 ألف دولار.