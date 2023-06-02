تفاصيل قرض السيارة من بنك SAIB للمهن الحرة

قرض السيارة 2023 واحد من منتجات مصرفية عديدة تحرص البنوك على تقديمها لكافة العملاء بما يتناسب وإجراءات التمويل المتاحة لهم.

قرض السيارة 2023

ويقدم بنك الشركة العربية المصرفية (SAIB) برنامج قرض السيارة 2023 بأبسط وأسهل الإجراءات الممكنة حيث تصل قيمة تمويل السيارة إلى 100% من قيمة التمويل بأسعار فائدة تنافسية مع إمكانية الحصول على قرض سيارة 2023 بدون حظر بيع أو تأمين، سهولة سداد الأقساط من خلال أي فرع من فروع البنك / ماكينة الصراف الآلي أو عن طريق تحويل الراتب / القسط.



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قيمة قرض السيارة من بنك SAIB

تصل تمويل السيارة من بنك الشركة العربية المصرفية إلى مليون ونصف المليون جنيه مصرى وفقا لنوع برنامج التمويل، مرونة فى مدة السداد بحد أدنى 12 شهرا وتصل إلى 84 شهرا، وبرامج مختلفة لتلبية احتياجات كافة العملاء المصريين فقط.



الفئات المستحقة قرض السيارة من بنك SAIB

ويستهدف بنك الشركة العربية المصرفية بعض الفئات لمنحهم تمويل السيارة وهم العاملين بالقطاع الحكومي/ القطاع العام/ القطاع الخاص/ قطاع الأعمال/ شركات البترول / البنوك/ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات/ شركات متعددة الجنسيات / الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، أصحاب المهن الحرة.



مستندات قرض السيارة 2023 من بنك SAIB

وهناك بعض المستندات العامة المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك الشركة العربية المصرفية ويأتى فى مقدمة تلك المستندات، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أصل إيصال مرافق حديث (اختياري)، نموذج طلب قرض سيارة، عرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة 2023.



برامج قرض السيارة 2023 من بنك سايب

بإثبات الدخل، فالنسبة للموظفين، خطاب مفردات الدخل موضحًا به تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهرى أو كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور موضحًا به الدخل أو آخر 3 إشعارات للراتب مختومة، تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب / القسط وفقا للنموذج المعتمد من مصرفنا فى حالات التحويل فقط.



أما بالنسبة لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة، سجل تجارى حديث سارى، صورة بطاقة ضريبة سارية. البديل لأصحاب المهن الحرة مثل (رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة)، كشف حساب بنكي أصلي مختوم لآخر 6 أشهر باسم الشركة وصورة عقد الشركة أو كشف حساب بنكى أصلى مختوم لآخر 6 أشهر باسم العميل.

سيارات بي ام دبليو، شهدت أسعار سيارات BMW المجمعة محليا بتغيرات سعرية جديدة في اسعار سيارات BMW X في مصر شملت موديلات X5 وX3 وX4 المصنعة بمصر.



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات BMW X1:



يصل سعر الفئة الأولى X1 sDrive18i-xLine نحو 2 مليون جنيه بدلًا من مليون و670 ألف جنيه بزيادة 330 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية X1 sDrive18i M Sport نحو 2 مليون و200 ألف جنيه بدلًا من مليون و830 ألف جنيه بزيادة 370 ألف جنيه.



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يصل سعر الفئة الثالثة IX 1 30i نحو 2مليون و750 ألف بدلًا من 2 مليون و270 ألف جنيه بزيادة 480 ألف.

أسعار سيارات BMW X2

X2 sDrive18i M Sport X بسعر مليون و725 ألف جنيه سابقًا وغير متوفرة.

أسعار سيارات BMW X3 الجديدة

X3 xDrive 30i xLine بسعر 3 مليون و600 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و980 ألف جنيه بزيادة 620 ألف جنيه.

أسعار سيارات BMW X4

X4 xDrive30i M Sport بسعر 3 ملايين و850 ألف جنيه بدلًا من 3 ملايين و200 ألف جنيه بزيادة 650 ألف جنيه.



أسعار سيارات BMW X5

X5 xDrive40i xLine بسعر 4 ملايين و800 ألف جنيه بدلًا من 4 ملايين ألف جنيه بزيادة 800 ألف جنيه.



X5 M50i بسعر 5 ملايين و900 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و100 ألف بزيادة 800 ألف جنيه.



أسعار BMW X6

الفئة الوحيد 6 مملايين و200 ألف جنيه بدلًامن 5 ملايين و100 ألف جنيه بزيادة مليون و100 ألف جنيه.



أسعار BMW X7

فئة وحيدة بسعر 7 ملايين و500 ألف جنيه بدلًامن 5 ملايين و850 ألف جنيه بزيادة مليون و650 ألف جنيه.

IX الكهربائية

XDrive40 بسعر 4 ملايين و550 ألف جنيه بدلًامن 3 ملايين و770 ألف جنيه بزيادة 780 ألف جنيه.

XDrive50 بسعر 5 ملايين و100 ألف جنيه بدلًامن 4 ملايين و200 ألف جنيه بزيادة 900 ألف جنيه.