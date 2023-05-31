الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

بسعر 255 ألفا للفنادق بساحة الحرم المكي، تعرف على مستويات الحج المقدمة من وزارة التضامن

حجاج وزارة التضامن,
حجاج وزارة التضامن, فيتو

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية  إلى الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات " الجيزة- المنوفية- الإسماعيلية".

 

ننشر لكم مستويات حج وزارة التضامن وتفاصيل كل مستوى 

1:- المستوى الأول بتكلفة 255 ألف جنيه شامل الوجبات وتذاكر الطيران وإقامة بفندق خمس نجوم بساحة الحرم المكي. 

2:- المستوى الثاني بتكلفة 186 ألف جنيه شامل تذاكر الطيران والوجبات والإقامة بفندق أربع نجوم يبعد عن الحرم المكي بحوالي 800 متر. 

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3:- المستوى الثالث بتكلفة 171 ألف جنيه شامل الوجبات الغذائية وتذاكر الطيران والإقامة بفندق ثلاث نجوم مصنفة ويبعد عن الحرم المكي حوالي 800 متر. 

 

 حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تخصيص 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، لذا فقد تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 7 مارس وحتى 20 مارس الجاري، سواء عبر التقديم الورقي أو الإلكتروني، كما شهد هذا العام تيسيرات متعددة في التسجيل لحج الجمعيات فقد تم السماح للمواطنين بالتسجيل دون وجود اشتراطات للسن بخلاف شرط وجود محرم شرعي للسيدات الأقل من 45 عامًا، أما كبار السن فقد سمح لهم بالتقدم دون شروط سوى قدرتهم على أداء فريضة الحج بالاعتماد على النفس، كما تم السماح بوجود مرافقين للمتقدمين أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

 

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