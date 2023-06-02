الملا يسلم الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود لـ بنينسولا العالمية

سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة بنينسولا العالمية والتى ستبدأ تقديم خدماتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط.

وأكد وزير البترول أن شركة بنينسولا تعد أحد أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات السفن وأن هذه هى الرخصة الثانية التى تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التى تم منحها لشركة منيرفا العالمية وذلك فى إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزًا رائدًا فى مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى.

Advertisements

وأكد الملا أن دخول شركات عالمية كبيرة للعمل فى مجال خدمات السفن فى مصر يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بإمكانات وفرص استثمارية متميزة فى مجال خدمات السفن ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول فى خدمات السفن حول العالم.

تفاصيل لقاء وزير البترول مع وفد شركة بنينسولا

وخلال اللقاء استعرض وفد شركة بنينسولا مجالات عمل الشركة لإمداد الوقود والسلع وتموين السفن حول العالم، وأعرب بيوتر دابروفسكى رئيس الشركة للمبيعات عن سعادته بحصول الشركة على رخصة مزاولة النشاط فى مصر والتى تعتبرها الشركة مركزًا إقليميًا استراتيجيًا فى المنطقة وامتداد طبيعى لأنشطة الشركة فى الدول الأوروبية.

وأشار إلى طموح الشركة فى أن تصبح مصر نقطة انطلاق لأنشطة الشركة للدول المجاورة، وأنها تسعى للتعاون مع شركة منيرفا رغم المنافسة بينهم بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة فى مجال تموين السفن، لافتًا إلى أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر للتوسع فى أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الشركة للمبيعات الشكر للجنة القومية المنوط بها العمل على إقامة منظومة محدثة للخدمات البحرية لتموين السفن على الإسراع بمنح الرخصة وتذليل التحديات.

جدير بالذكر أن اللجنة القومية المشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وفق قرار رئيس الوزراء والتى تضم ممثلين من وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قد طرحت مناقصة عالمية لمزاولة نشاط تموين السفن وضمت 4 تراخيص بالموانئ المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر وحظيت بإقبال كبير من 10 شركات عالمية عاملة فى مجال تموين السفن.

وحضر اللقاء المهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع والمهندس أيمن عبد البديع نائب رئيس هيئة البترول للتوزيع والعمليات والنقل وهبة عبد القادر مساعد نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية وممثلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.