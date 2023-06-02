عمر كمال يتخطى حاجز الـ 100 ألف مشاهدة على اليوتيوب بكليب يا بيبي مع سارة الزكريا

نجح المطرب الشاب، عمر كمال في تخطي حاجز الـ 100 ألف مشاهدة بكليب “يابيبي”، الذى تعاون فيه مع المطربة السورية سارة الزكريا، والذى طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

أغنية "يا بيبي" من كلمات عمرو قطب، ألحان خالد سلطان ووليد سمارة، توزيع إسلام شيبسي، والكليب من إخراج إسلام الفولي.

وتقول كلمات أغنية "يا بيبي": نداء خاص سكسكيوزمي من الجميع ما تميزوش الناس بعنيكو وانتو عبر الدنيا فيكو احنا ما خلقناش ربنا على مزاجكو ولا على شان نعجب اهاليكو انا آسفة يا بيبيييييي احنا ركبنا وعدينا بشقانا وجرى ايدينا وبنتدلع من جبنا ومافيش حد خيره علينا طبع العنتظة مش فينا بس وجاهه ويكفينا لينا طلة ولينا حضور وقبول ربنا مدينا".

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وكان عمر كمال قد طرح أغنية "قلبي خسة" مؤخرا بالتعاون مع أيتن عامر ضمن أحداث فيلم "ساعة إجابة".

والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.

وعلى الجانب الآخر، تحدث الفنان عمر كمال في وقت سابق عن تفاصيل شخصيته في فيلم ساعة إجابة الذي يشارك في بطولته مع شريف سلامة وأيتن عامر وفيدرا وغيرهم.

وقال الفنان عمر كمال على هامش وجوده في العرض الخاص لفيلم ساعة إجابة: "أنا طالع بشخصيتي الحقيقية في الفيلم وعامل دور حلو مع أيتن عامر وإن شاء الله عامل مجموعة أغاني منهم أغنية مع حسن شاكوش هتنزل في آخر الموسم.

في وقت سابق طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم ساعة إجابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البرومو الرسمى للعمل، المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

فيلم ساعة إجابة

ويقوم ببطولة فيلم ساعة إجابة، الطفل سليم مصطفى، الذي يخوض خلال أحداث فيلم ساعة إجابة مغامرات عجيبة تقلب نظام حياته رأسًا على عقب، نتيجة كثرة الخلاف مع والديه المحبين، يصل إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

أبطال فيلم ساعة إجابة

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.

يذكر أن فيلم ساعة إجابة، من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، التي تضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.