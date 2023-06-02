الجمعة 02 يونيو 2023
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خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

خمسيني يعود لمقاعد
خمسيني يعود لمقاعد الدراسة في ليبيا، فيتو

بعد انقطاع دام 34 عامًا، عاد رجل خمسيني إلى مقاعد الدراسة وخاض امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية "منتهية الولاية" أن المواطن الخمسيني أبوالقاسم خليفة أبوالقاسم خاض الامتحانات أملًا في الحصول على الشهادة التي تأخرت قرابة 34 عاما.

 

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا

وقال "أبوالقاسم" في مقطع فيديو بثته وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه انقطع عن الدراسة عام 1988 لظروف طارئة، لكنه الآن عازم على استكمال تعليمه والحصول على الشهادة.

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وأضاف الرجل البالغ من العمر 50 عامًا ويقيم في مدينة سرت شمال وسط البلاد أن "التعليم لا يقف عند عمر معين، ولا وضع معين"، مؤكدًا إصراره على مواصلة مسيرته حتى التعليم الجامعي، خاصة أن الوظائف تتطلب مؤهلات تعليمية.

ويخضع "أبوالقاسم" الآن لاختبارات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023 الجارية في لجنة صُقور 17 فبراير في مدينة سرت، وفي نهاية حديثه نصح المنقطعين عن الدراسة بعدم اليأس والعودة مجددا لمواصلة تعليمهم.

وانطلقت امتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023 في ليبيا قبل أيام، وناقشت اللجنة العليا لامتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي انطلاق اِمتحانات الشهادة الإعدادية في البلاد.

واطلعت اللجنة على التقارير الواردة من بعض اللجان المركزية للإشراف على الاِمتحانات بمراقبات التَّربية والتَّعليم بالبلدِيات، وأكد رئيس وأعضاء اللجنة في هذا الصدد عدم التهاون بأي مخالفات في لجان الاِمتحان وفق ما هو مُعتمد من المركز الوطني للامتحانات، وإحالة أي مراقب تعليم يُخالف ذلك للتحقيق.
 

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ليبيا حكومة الوحدة الوطنية الليبية مدينة سرت التعليم الجامعي أبوالقاسم خليفة أبوالقاسم

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