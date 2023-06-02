خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

بعد انقطاع دام 34 عامًا، عاد رجل خمسيني إلى مقاعد الدراسة وخاض امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية "منتهية الولاية" أن المواطن الخمسيني أبوالقاسم خليفة أبوالقاسم خاض الامتحانات أملًا في الحصول على الشهادة التي تأخرت قرابة 34 عاما.

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا

وقال "أبوالقاسم" في مقطع فيديو بثته وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه انقطع عن الدراسة عام 1988 لظروف طارئة، لكنه الآن عازم على استكمال تعليمه والحصول على الشهادة.

Advertisements

وأضاف الرجل البالغ من العمر 50 عامًا ويقيم في مدينة سرت شمال وسط البلاد أن "التعليم لا يقف عند عمر معين، ولا وضع معين"، مؤكدًا إصراره على مواصلة مسيرته حتى التعليم الجامعي، خاصة أن الوظائف تتطلب مؤهلات تعليمية.

ويخضع "أبوالقاسم" الآن لاختبارات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023 الجارية في لجنة صُقور 17 فبراير في مدينة سرت، وفي نهاية حديثه نصح المنقطعين عن الدراسة بعدم اليأس والعودة مجددا لمواصلة تعليمهم.

وانطلقت امتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023 في ليبيا قبل أيام، وناقشت اللجنة العليا لامتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي انطلاق اِمتحانات الشهادة الإعدادية في البلاد.

واطلعت اللجنة على التقارير الواردة من بعض اللجان المركزية للإشراف على الاِمتحانات بمراقبات التَّربية والتَّعليم بالبلدِيات، وأكد رئيس وأعضاء اللجنة في هذا الصدد عدم التهاون بأي مخالفات في لجان الاِمتحان وفق ما هو مُعتمد من المركز الوطني للامتحانات، وإحالة أي مراقب تعليم يُخالف ذلك للتحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.