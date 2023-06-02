الجمعة 02 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب في أجواء رومانسية

شيرين وحسام حبيب،
شيرين وحسام حبيب، فيتو

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلاد زوجها الفنان حسام حبيب وسط أجواء من الرومانسية.

وظهرت شيرين في الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل قطعة كيك صغيرة تحتوي على شمعة أضاءتها لمفاجأته بعيد ميلاده الـ43.

وبدا واضحا السعادة التي كانت تشعر بها شيرين إذ حرصت على التعبير عن حبها لزوجها حسام أمام الجميع من خلال تقبيله على وجنتيه بعد إطفاء شمعة العيد سويا.

وحظي هذا الفيديو بتفاعل كبير من قبل المتابعين، وأجمعت التعليقات على دعم الثنائي، وعلق أحد المتابعين: "الله يديم المحبة بينهما. يستحقان هذه السعادة بعد المعاناة التي مرا بها".

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وتابع آخر: "الظاهر ظلمناه لحسام. يبدو أنه مغرم بشيرين فقد استطاع إعادتها تدريجيا إلى الطريق الصحيح فاستعادت النجاحات التي شهدتها خلال مسيرتها الفنية".

استذكر بعض المتابعين تصريحات حسام حبيب الأخيرة التي أكد خلالها أن هناك أشخاص  كانوا السبب في الخلافات التي حصلت بينهما، مؤكدا أن الحياة عادت إلى طبيعتها بمجرد ابتعادهم عن طريقهما". 

 في السياق نفسه، كان حسام حبيب قد كشف أن هناك عمل فني سيجمعهما قريبا، وعلق: "الأغنية ستكون فرحة مختلفة عن الأغاني السابقة، مقدرش أكشف تفاصيل أكتر من كدة شيرين هتزعل مني".

كما رد حسام حبيب على جدل لقب صوت مصر الذي انقسم بين الفنانتين أنغام وشيرين عبد الوهاب، وقال: "في رأيي أنا شيرين أهم فنانة مش علشان شيرين مراتي، وأنا شايفها من أهم الفنانين الموجودين، طبعًا فيه فنانين كتير مهمين وبوجه لهم التحية ولكن شيرين من أهم الفنانين".

يذكر أن شيرين كانت قد التقت مع جمهورها على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة بالسعودية، حيث أحيت حفلا غنائيا بحضور زوجها حسام حبيب الذي أعجب بأدائها وظهر يرقص إلى جانبها في كواليس الحفل.

وقدمت شيرين على المسرح العديد من الأغاني والتي كان من أبرزها أغنية "على بالي" التي تفاعل معها الجمهور بطريقة أسعدتها ما جعلها تتوجه إليهم بالقول: "أنا اللي بحبكم وبموت فيكم".

 

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