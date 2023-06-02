الجمعة 02 يونيو 2023
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سياسة

تفاصيل اقتراح برلماني بشأن أوضاع المعيدين بالجامعات

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

تشهد لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، رئيس اللجنة، مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة حنان سليمان، عن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية.

 

الجامعات المصرية

وقالت النائبة حنان سليمان في اقتراحها، إن الجامعات المصرية هي أساس الفكر والعلم في المجتمع، وأن الهيئة المعاونة من معيدين ومدرسین مساعدین هم کوادر المستقبل ولذا يجب إعدادهم بشكل جيد وذلك من خلال عدد من أربع محاور هامة كالتالي: 

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 مناقشة وضع الهيئة المعاونة من حيث الارتقاء بمستوى الدخل بما يتناسب وطبيعة عملهم.

 النظر في إعفائهم من المصاريف الدراسية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة تقديرا لهم من الدولة علي تفوقهم وتشجيعا على إنجاز أبحاثهم.

زيادة الدعم المالي للهيئة المعاونة بالجامعات

النظر في إمكانية زيادة الدعم المالي للهيئة المعاونة في سبيل تمكينهم من انجاز الأبحاث الباهظة التكاليف فضلا عن أنه يشترط نشرهم تلك الابحاث في مجلات دولية مما يرهقهم ماديًّا.

لائحة موحدة 

وضع لائحة موحدة تطبق على جميع الجامعات المصرية بخصوص إلزام المعيدين بالامتناع عن التدريس (لغويًّا ونفسيًّا) في خلال العام الأول للتعيين لإعداده للتدريس خلال تلك الفترة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ،  بشأن مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

يأتى ذلك بعدما استعرضت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل مقترح الخطة أمام اللجنة يوم الثلاثاء الماضي.

 

أزمة كوفيد 19 وارتفاعات الأسعار

 وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة يتم وضعها في ظروف غاية في الاستثنائية التي يمر بها العالم من أزمة كوفيد 19، وارتفاعات الأسعار، واضطراب سلاسل الإنتاج، فضلًا عن الأزمة الجيوسياسية والتي ألقت بالمزيد من التداعيات على كل دول العالم، وخاصة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأوضحت السعيد أن خطة الدولة تمثل تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن حقوق الإنسان ليست حقوق سياسية فقط بل اقتصادية واجتماعية كذلك والتي تمثل مكون رئيس من مكونات الخطة، موضحة أنه تم البدء في مجموعة من الحوافز الإيجابية لما لها من دور مهم حيث تم إعداد حوافز تميز للمحافظات عند مراعاة عدد معين من المحددات فضلًا عن حافز التميز الخاص بضبط معدل النمو السكاني في إطار منظومة حوافز التميز التي تقوم بها الوزارة سواء من خلال جائزة التميز الحكومي أو مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وغيرها من المبادرة التي تضمن دمج كل فئات المجتمع في خطط التنمية وتعطي قدر من التحفيز لجهود مؤسسات الدولة أو الأفراد خاصة على المستوى المحلي.

رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية

وتابعت السعيد أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطارِ التوجه الأعمَّ والأشملَ للدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، مؤكده أن مصر وقعت على هذا المبدأ في كل تعهداتها الدولية، ويتم التأكيد عليه في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية للدولة، مضيفه أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة المكانية والتي تضمن الوصول إلى الخدمات، مؤكده كذلك على تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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اقتراح برغبة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الماجستير والدكتوراه هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية

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