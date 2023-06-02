الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرارات النيابة بشأن انهيار عقار في دار السلام

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

عقار دار السلام، استعجلت نيابة دار السلام، تحريات المباحث العامة في انهيار جزئي لعقار، وسقوط مصاب جراء الانهيار.

واستعجلت نيابة دار السلام تقرير الحي الخاص بحالة العقار واذا كان يوجد قرار إزالة للعقار من عدمه.

 

انهيار عقار بدار السلام

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لعقار سكني بمنطقة عزبة خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.

Advertisements

وبالفحص تبين العقار مكون من عدة طوابق انهار جزء منه وتم إخلاء السكان، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انهيار عقار بدار السلام اليوم

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيق.


أسباب انهيار العقارات

أرجعت مصادر قضائية إن انهيار العقارات يرجع إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التي حصلوا عليها فى رخصة البناء.

كما أن هناك مرحلة تأتي قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التي سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل».

كما أن تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة في تقرير التُربة، ثم تأتي خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التي ستستخدم في البناية لتنتهي بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ.

وتحكم مرحلة التنفيذ ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل في المدخلات التي تتم في مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية في صناعة المكون نفسه والشق الثاني من التنفيذ يتمثل في أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ.

وأسباب انهيار العقارات يأتى نتيجة عدم الالتزام بخطوات مراحل ما قبل وأثناء وبعد التنفيذ، خاصة في ظل غياب مظلة الرقابة الهندسية، ما ينتج عنه عقارات غير مُطابقة لمواصفات الجودة الشاملة.

وجميع خطوات إنشاء العقار مُهمة وليس بها ما هو أقل أهمية، حتى إنه في حالة الإخلال بأعمال الصيانة بعد إنشاء العقار قد يتسبب في انهياره، كون للعقار عُمر افتراضي يتم تحديده بناءً على أعمال الصيانة الدورية.

كما أن هناك أسبابًا أخرى تقف خلف انهيار العقارات، متمثلة في أن بعض العقارات تكون مُصممة لعدد أدوار مُحددة، ونتيجة للطمع وعدم الرقابة يتم إضافة أدوار أخرى للعقار، فتُصبح الأعمدة والأساسات مُحملة بغير ما قُدر لها أثناء التصميم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية المدنية النيابة العامة نيابة دار السلام منطقة عزبة خير الله

مواد متعلقة

النيابة تستعلم عن الحالة لشخص أصيب في انهيار عقار بدار السلام

نصائح لمواجهة العاصفة الترابية أثناء قيادة السيارة (انفوجراف)

أمهات آخر زمن، أم تقتل طفلتها بالتجمع لسبب غامض وتحاول الانتحار، وأخرى تذبح أطفالها وتلقي بنفسها أسفل جرار زراعي بالدقهلية

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

حبس 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين

أول قرار ضد المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بحلوان

إعادة محاكمة متهم بـ «خلية الزيتون» بعد قليل

الأكثر قراءة

بعد تحذير البيئة، الأرصاد تكشف ما يحدث في طقس اليوم الجمعة

بصور أقمار صناعية غير قابلة للتشكيك، عباس شراقي يكشف عن تطور جديد في سد النهضة

أخبار مصر: تحذير من الأرصاد والبيئة بشأن طقس اليوم، رسالة إبراهيم حسن للخطيب، تغيير اسم تويتر، صور تكشف ماذا حدث بسد النهضة

مخاوف من اعتقال بوتين في كيب تاون

تفاصيل حركة ترقيات الموظفين 2023 بالحكومة، 4 موانع تحرمك من الترقيات، وهذا موعد الإعلان وكيفية الاستعلام عنها

أسعار الذهب، المعدن الأصفر يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ شهرين، والسر في الدولار

أسعار العدس اليوم الجمعة 2-6-2023 في الأسواق

أحمد الطيب يكشف 3 عيوب لرمضان صبحي تمنع انتقاله إلى الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

بـ600 ألف دولار فقط.. طرح قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد

في مديح الغموض.. ناسا ترسل قصيدة إلى قمر المشتري

دكتور الفيزياء.. قصة كيرلس خريج الصيدلة الذي اشتهر بمحاضراته لطلاب الثانوية في المنيا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

أسعار العدس اليوم الجمعة 2-6-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير"

المزيد
الجريدة الرسمية