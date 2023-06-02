زي النهاردة، استقبال أسطوري لأم كلثوم في تونس، الشعب يحيطها بـ 100 ألف وردة وهذا مافعله بورقيبة

في مثل هذا اليوم الثانى من يونية 1968 حلت سيدة الغناء العربى أم كلثوم على تونس الحبيبة بدعوة من الماجدة وسيلة بن عمار حرم الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة وذلك ضمن جولتها العربية التي قامت بها من أجل المجهود الحربى بعد نكسة يونيو 1967.



توافقت زيارة ام كلثوم لتونس مع الذكرى الثاثة والعشرين لعيد النصر الذى كانت تحييه تونس أوائل يونيو تخليدا لليوم الذى عاد فيه الحبيب بورقيبة من منفاه في فرنسا.

استقبال شعبى كبير لأم كلثوم

وجدت سيدة الغناء أم كلثوم في تونس مالم تجده في بلد آخر فقد استقبلت استقبال شعبى كبير منذ نزولها مطار قرطاج حتى مغادرتها البلاد كانت في نظر التونسيين تمثل الزعامة الفنية والصوت الحامل لرسالة بلد وأمة وقضية بأكملها، حيث استقبلت السيدة وسيلة بورقيبة كوكب الشرق عند حلولها في مطار قوطاج الدولى وسط تفاعل جماهيرى كبير، وعلقت وسائل الإعلام بتونس على الزيارة بقولها: إن شعب تونس يتابع بلهفة أغانى ام كلثوم القديمة والجديدة من أغان وأدوار ومواويل.

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ام كلثوم اثناء استقبال الحبيب بورقيبة لها، فينو

وعلقت أم كلثوم في التليفزيون التونسى بقولها: شعورى وانا ازور تونس هو شعور المحب الذى وجد حبيبه بعد طول غياب، وقد غمرتمونى بالحب والزهور وانا لا اجد فرقا بين وطنى مصر ووطنى تونس الخضراء، وفرحتى لا تعبر عنها كلمات ولا تحدّدها الألفاظ. سعيدة بهذه الزيارة التي ستكون زيارة حب وأمل.

استقبال أم كلثوم بمائة الف وردة



أحيت أم كلثوم الحفل الأول لها بتونس في قصر الرياضة بحضور الحبيب بورقيبة وقرينته وأحيط القصر بمائة ألف وردة كما ذكرت مجلة الإذاعة والتليفزيون وحضرها خمسة آلاف متفرج، حيث بيعت تذكرة الدخول في السوق السوداء بمائة دينار بدلا من سعرها الذى كان يتراوح بين 20 و50 دينار، وشدت أم كلثوم بأغنية "فكروني واتبعتها برائعة إبراهيم ناجى " الأطلال ".

وسام من الدرجة الاولى

وفى اليوم الثانى أحيت ام كلثوم حفلها الثانى بأغنيتى “انت عمرى وبعيد عنك حياتى عذاب”.



بعد الحفل استقبل الرئيس الحبيب بورقيبة ام كلثوم بقصر الرئاسة بقرطاج معبرا عن ترحيبه البالغ لها بزيارة تونس وبتقديره لصوتها وجهدها في خدمة وطنها وقام بتكريمها بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى ودعوتها الى مأدبة غداء حضرتها زوجته وكبار رجال الدولة.

قامت أم كلثوم اثناء زيارتها بصلاة الجمعة بجامع الزيتونة ثم قامت بجولة في الأسواق العتيقة بمدينة تونس، كما حضرت احتفالية دينية بالجامع بمناسبة المولد النبوى الشريف وقتها وحضرت حفل عشاء جرى تنظيمه على شرفها حضره فنانى تونس بفندق هيلتون غنى فيها الفنان التونسى محمد الجموسى وصلة غنائية موسيقية باغنية " قهواجى يدور " وداعبته أم كلثوم بقولها " هي قهوتك لسة سخنة يامحمد "،

رفع لافتة باسم ام كلثوم على شارع رئيسى فى تونس، فيوا

وفى المساء دعيت أم كلثوم لإزاحة الستار عن اللوحة الارشادية في الشارع الذى حمل اسمها في قلب العاصمة التونسية بحضور شيخ المدينة حسيب بن عمار شقيق عقيلة الرئيس التونسى وعبرت أم كلثوم عن سعادتها بقولها ( لا غرابة في هذا فتونس الخضراء ستبقى لها الأولوية في تكريم الفن والفنانين واحتضان الابداع والمبدعين ).

عودة سالمة غانمة

كما أقام الاتحاد الوطنى النسائى في تونس مأدبة غداء على شرف سيدة الغناء ام كلثوم، ونظم الشاذلى القليبى كاتب الدولة للشئون الثقافية حفل حضرته السيدة وسيلة بورقيبة وكبار رجال الثقافة والاعلام ونجوم المجتمع، وبعد خمسة أيام من الحفلات والجولات واللقاءات عادت كوكب الشرق أم كلثوم الى ارض الوطن، وقد خصصت دخل حفلاتها لصالح المجهود الحربى.