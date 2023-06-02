الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات وتكنولوجيا

الأول من نوعه.. بيلكن تطرح شاحن لاسلكي فائق السرعة لأيفون وساعات أبل

شاحن لاسلكي فائق
شاحن لاسلكي فائق السرعة، فيتو

هواتف أيفون، كشفت شركة بيلكن المتخصصة في حلول الشحن، مؤخرًا، عن بنك طاقة لاسلكي فائق الشحن يسمى BoostCharge Pro هو الأول من نوعه مخصص لهواتف أيفون وساعات أبل الذكية.

 لاسلكي فائق السرعة

ونظرًا لتصميمه المضغوط ووزنه الخفيف فإنه يعتبر الحل الأمثل للطاقة المحمولة في حالة الطوارئ، بحسب شركة "بيلكن".

ويوفر الشاحن الجديد إمكانية شحن سلكي لبنوك طاقة بسعة 10 آلاف ميلي أمبير/ساعة، مع شحن لاسلكي فائق السرعة لطرازات "أبل ووتش" وهواتف أيفون، في وقت واحد، أثناء التنقل.

Advertisements

بنك الطاقة السريع

ويمكن لبنك الطاقة الجديد شحن ساعات "أبل ووتش 7" و"أبل ووتش 8" بالكامل من 0% - 80% في حوالي 45 دقيقة، ويشحن ساعة "أبل ووتش ألترا" من 0% - 80% في حوالي ساعة.

وصُمم بنك الطاقة السريع ليناسب معظم أحجام وأنماط أحزمة ساعات أبل الذكية، كما أنه يأتي بمنفذ USB-C PD بقوة 20 وات لشحن بنك الطاقة نفسه بالإضافة إلى جهاز إضافي.

ويدعم بنك الطاقة المتحرك فائق السرعة كذلك الشحن اللاسلكي لسماعات أبل "إير بودز" الجيل الثاني.

وتقول الشركة إن شاحنها مُصمم بحماية من الشحن الزائد ومعتمد بالكامل من قبل USB-IF وMFi لتوفير طاقة آمنة وسريعة وفعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شركة بيلكن حلول الشحن لاسلكي فائق الشحن هواتف ايفون ساعات أبل الذكية لاسلكي فائق السرعة بنك الطاقة السريع أبل ووتش 8

الأكثر قراءة

إبراهيم حسن يوجه رسالة للخطيب بعد حضوره افتتاح الفرع الجديد ويكشف سر غياب توأمه حسام

بعد تحذير البيئة، الأرصاد تكشف ما يحدث في طقس اليوم الجمعة

بصور أقمار صناعية غير قابلة للتشكيك، عباس شراقي يكشف عن تطور جديد في سد النهضة

أحمد الطيب يكشف 3 عيوب لرمضان صبحي تمنع انتقاله إلى الزمالك

بعد مفاجأة إيهاب الكومي.. رئيس المجد السكندري: وسيط عرض علينا 400 ألف مقابل الهزيمة

البيئة تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة: الزموا منازلكم الهواء ملوث

تفاصيل مطالبة زوجة حسن شاكوش بنفقة 2 مليون جنيه، دخله الشهري 30 مليونا، وهذه مشاريعه وأملاكه

الرئيس الصيني يدعو كبار المسؤولين للاستعداد لسيناريوهات سيئة

Advertisements

منوعات

المزيد

في مديح الغموض.. ناسا ترسل قصيدة إلى قمر المشتري

دكتور الفيزياء.. قصة كيرلس خريج الصيدلة الذي اشتهر بمحاضراته لطلاب الثانوية في المنيا (صور)

علماء يعثرون على مدينة كاملة تحت الأرض بناها النمل (فيديو)

تبدلت الوجوه وبقيت الطقوس، زفاف الملك عبد الله والملكة رانيا قبل 3 عقود (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات

تعرف على موبايل سامسونج جالاكسي ألترا إس 23

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير"

المزيد
الجريدة الرسمية