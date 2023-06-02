الأول من نوعه.. بيلكن تطرح شاحن لاسلكي فائق السرعة لأيفون وساعات أبل

هواتف أيفون، كشفت شركة بيلكن المتخصصة في حلول الشحن، مؤخرًا، عن بنك طاقة لاسلكي فائق الشحن يسمى BoostCharge Pro هو الأول من نوعه مخصص لهواتف أيفون وساعات أبل الذكية.

لاسلكي فائق السرعة

ونظرًا لتصميمه المضغوط ووزنه الخفيف فإنه يعتبر الحل الأمثل للطاقة المحمولة في حالة الطوارئ، بحسب شركة "بيلكن".

ويوفر الشاحن الجديد إمكانية شحن سلكي لبنوك طاقة بسعة 10 آلاف ميلي أمبير/ساعة، مع شحن لاسلكي فائق السرعة لطرازات "أبل ووتش" وهواتف أيفون، في وقت واحد، أثناء التنقل.

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بنك الطاقة السريع

ويمكن لبنك الطاقة الجديد شحن ساعات "أبل ووتش 7" و"أبل ووتش 8" بالكامل من 0% - 80% في حوالي 45 دقيقة، ويشحن ساعة "أبل ووتش ألترا" من 0% - 80% في حوالي ساعة.

وصُمم بنك الطاقة السريع ليناسب معظم أحجام وأنماط أحزمة ساعات أبل الذكية، كما أنه يأتي بمنفذ USB-C PD بقوة 20 وات لشحن بنك الطاقة نفسه بالإضافة إلى جهاز إضافي.

ويدعم بنك الطاقة المتحرك فائق السرعة كذلك الشحن اللاسلكي لسماعات أبل "إير بودز" الجيل الثاني.

وتقول الشركة إن شاحنها مُصمم بحماية من الشحن الزائد ومعتمد بالكامل من قبل USB-IF وMFi لتوفير طاقة آمنة وسريعة وفعالة.

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