طريقة استخدام خاصية الأتمتة في هواتف آيفون لقفل التطبيقات

لا يعلم الكثير من مستخدمى هواتف آيفون إضافة شركة آبل لخاصية قفل الشاشه في تطبيق الاختصارات وذلك مع تحديث iOS 16.4، بجانب خاصية الأتمتة المتوفرة في التطبيق نفسه، ونقدم خلال السطور التالية طريقة استخدام تلك الخصائص لتأمين الشاشة وإغلاقها.

تفعيل الخاصية بهواتف آيفون

- خاصية الأتمتة الشخصية المتوفرة في تطبيق الاختصارات بهواتف آيفون تُنفذ أمر قفل الشاشة في كل مرة يتم استخدام التطبيق بدلًا من فتح التطبيق نفسه بسرعة حيث يساعد في منع وصول أي شخص إلى التطبيقات غير المرغوب في أن يصل إليها أحد، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق تابع لجهات خارجية.

-إعلانات-

- من أجل تفعيل الخاصية فى هواتف آيفون يجب فتح تطبيق الاختصارات والانتقال إلى علامة تبويب الأتمتة والضغط فوق خيار إنشاء أتمتة شخصية ثم التمرير إلى الأسفل حتى الوصول لخيار تطبيق والضغط فوقه

ثم الضغط فوق زر اختيار وتحديد التطبيقات المراد قفلها.

- بعد ذلك يتم تفعيل خيار Is Opened ثم الضغط فوق التالي والضغط فوق زر إضافة إجراء وفي مربع البحث، البحث عن شاشة القفل والضغط فوقها، ثم الضغط فوق التالي للسماح بتشغيل الأتمتة تلقائيًا، ثم الضغط فوق تم للحفظ.

- بعد إنشاء أتمتة شخصية في تطبيق الاختصارات، يتم الضغط فوق أي من التطبيقات التي تم أضافتها إلى إعداد الأتمتة الشخصية وعند فتح أي من هذه التطبيقات سيُنفذ أمر قفل الشاشة، حيث ستنتقل تلقائيًا إلى شاشة القفل، وإذا كان يتم استخدام خاصية Face ID لفتح شاشة القفل، ستفتح الشاشة فورًا ثم يمكن البدء باستخدام التطبيق.

أجهزة آيفون القديمة

- يجب العلم انه فى حالة استخدام طراز آيفون قديمً ومع زر الشاشة الرئيسية فيجب وضع الإصبع على الزر لفتح هاتف آيفون والوصول إلى التطبيق. وإذا لم يتم تفعيل خاصية Face ID أو Touch ID، فسيطلب آيفون إدخال رمز المرور أو كلمة المرور.

وآيفون هى سلسلة من الهواتف الذكية التي تم تصميمها وتسويقها بواسطة شركة أبل. تستخدم هذه الأجهزة نظام تشغيل آي أو إس للهواتف المحمولة من أبل. تم الإعلان عن الجيل الأول من آيفون من قبل الرئيس التنفيذي لأبل آنذاك ستيف جوبز في 9 يناير 2007.

منذ ذلك الحين، أصدرت أبل سنويًا طرزًا جديدة من آيفون وتحديثات آي أو إس. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2018، تم بيع أكثر من 2.2 مليار آيفون. اعتبارًا من عام 2022، يمثل آيفون 15.6% من حصة سوق الهواتف الذكية العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.