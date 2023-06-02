الجمعة 02 يونيو 2023
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منوعات

بـ600 ألف دولار فقط.. طرح قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد

مايكل جوردان، فيتو
مايكل جوردان، فيتو

يطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في حصة تدريبية في أولمبياد 1992 للبيع في المزاد في لوس انجلوس في يونيو في ظل توقعات بأن يتراوح سعره بين 400 ألف و600 ألف دولار.

ويحمل القميص الأبيض المزين بالأحمر والأبيض والأزرق توقيع اللاعب وسيطرح للبيع في مزاد ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية بين 23 و25 يونيو.

وقال كودي فريدريك مدير دار جوليانز إن عائدات بيع مقتنيات جوردان ستخصص لمركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبي.

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ويطرح في المزاد أيضا قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية في 1971 ومتعلقات نجم كرة السلة الأميركي كوبي برايانت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييجو مارادونا ولاعب التنس الكبير رافائيل نادال.

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رافائيل نادال مايكل جوردان كرة السلة الامريكية لوس انجلوس

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