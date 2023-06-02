محمد عبده يحيي حفلا بالسعودية في هذا الموعد

يحيي الفنان محمد عبده حفلا غنائيا مميزا في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، وذلك مساء يوم 9 يونيو الجاري، بمركز الأمير سلطان الحضاري.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر حفل محمد عبده خلال الساعات القادمة، حيث يأتي الحفل ضمن ليالي وحفلات جولة المملكة 2023.

محمد عبده

وكان الفنان محمد عبده أحيا مساء أمس الخميس رفقة الفنان عمر العبداللات،، الحفل الرئيسي بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة خالد آل سيف، في حفل الزفاف الرسمي الذي أقامه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله في قصر زهران.

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حفل زفاف ولي العهد الأردني

وشهدت المملكة الأردنية الهاشمية ليلة دافئة مليئة بالمشاعر والسعادة والبهجة تحت شعار "يلا نفرح" احتفالًا بعرس ولي العهد الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف في ظل حضور قوي للتقاليد والتراث الأردني.

وعُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، الخميس، في قصر زهران.