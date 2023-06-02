الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير"

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

يؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان: "احترام الكبير".

 

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

 

وأعلنت وزارة الأوقاف إنجازاتها في خدمة القرآن الكريم والمسابقات الدولية في العام المالي 2022 / 2023.
 

 51 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم

وقالت وزارة الأوقاف إنه تم إنفاق أكثر من 51 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام المالي 2022 / 2023م، وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: 

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1. لأول مرة انعقاد الختمة المرتلة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في أقل من (36) ساعة بمشاركة نحو (40) قارئًا من أعلام دولة التلاوة المصرية. 

 

ونشرت وزارة الأوقاف خطتها في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، والتوعية بما يتناسب مع المواسم المتنوعة خلال العام، ومنها موسم الحج وبيانها كالتالي:

  
أولًا: تقرر تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25 يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج، وعددها (112) مجلس إفتاء.

 

ثانيًا: عمل مسابقة تثقيفية توعوية عن الحج بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، تُذاع يوميًّا بدءًا من الخميس 1/6/2023م الموافق ١٢ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ، وحتى الجمعة 30/ 6/ 2023م الموافق ١٢ من ذي الحجة ١٤٤٤ هـ، وهي عبارة عن معلومة وسؤال حول الحج.

 

ثالثًا:  تخصيص بعض خطب الجمعة عن الحج، وذلك على النحو التالي:
1 - الحج رحلة إيمانية - ٩ يونيو ٢٠٢٣م
2 - مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر - ١٦ يونيو ٢٠٢٣م
3 - فضل يوم عرفة وسنة الأضحية - ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م
رابعًا: في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر  ووزارة الأوقاف، تقرر عقد محاضرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بجميع المحافظات خلال شهر يونيو 2023م،بعد صلاة المغرب، وذلك بعدد ( 1000 ) مسجد، وبمشاركة ( 1000 ) إمام من الأوقاف، و( 1000 ) واعظ من الأزهر الشريف، وتتناول بعض هذه اللقاءات التعريف بمناسك الحج، وتعظيم هذه الشعيرة من خلال الموضوعات التالية:  
1 - الحج مدرسة إيمانية  - 13 يونيو ٢٠٢٣م
2 - فضائل العشر وأحكام الأضحية - 20 يونيو ٢٠٢٣م
3 - سنن العيد وآدابه - 27 يونيو ٢٠٢٣م


 خامسًا: الأسبوع الثقافي الدعوي: 
تقرر عقد الأسبوع الثقافي الدعوي الأسبوع القادم في الفترة من 4/ 6/ 2023م حتى 7/ 6/ 2023م تحت عنوان ( فقه الحج )، وذلك على النحو التالي:


م - اليوم - الموضوع
1. -    الأحد 4/ 6/ 2023م - ماذا قبل الحج ؟
2. - الاثنين 5/ 6/ 2023م - الحج والعمرة قائمان على السعة والتيسير
3. - الثلاثاء 6/ 6/ 2023م - الحج مدرسة أخلاقية
4. - الأربعاء 7/ 6/ 2023م - شعائر الحج والتذكرة باليوم الآخر.

 

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ائمة وخطباء وزارة الأوقاف دولة التلاوة المصرية حجاج بيت الله الحرام وزارة الأوقاف خطبة الجمعة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

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