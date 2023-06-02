عبدالجليل يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا، أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه لم يكن يتوقع وصول النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام صن داونز في دور المجموعات، موجهًا التحية للاعبين والجهاز الفني، الذين انتفضوا لتحقيق نتائج جيدة بعد الهجوم ضدهم في مرحلة معينة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "ميزة كولر الهدوء التام، بعدما كانت هناك عصبية في أوقات معينة وكان سيد عبدالحفيظ ينفعل كثيرًا، لكن المدير الفني فرض حالة من التركيز على مقاعد البدلاء وهو ما انعكس على اللاعبين في الملعب".

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وأضاف: "لابد من فرض رقابة لصيقة على لاعبي الوداد في الكرات الثابتة، ويجب الابتعاد عن ارتكاب أخطاء على حدود منطقة الجزاء، كما أن لديهم ظهير أيسر جيد وهو يحيى عطية الله الذي يجيد ارسال العرضيات بشكل جيد وهو ما ظهر في لقاء صنداونز".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثنائي خط الدفاع في مباراة الوداد المغربي حيث من المنتظر أن يتواجد كلا من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بشكل أساسي في خط الدفاع.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي



وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في التاسعة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي



وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي علي قناة اون تايم سبورت المصرية الأرضي وايضا قناة بين سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتفوق النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي في أمور عديدة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي البطولة.

ونرصد لكم في التقرير التالي إحصائيات خاصة بالنادي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

الأهلي والوداد



_ أحرز الأهلي في البطولة حتى الان 20 هدف بينما أحرز الوداد 10 أهداف.

_ سدد لاعبو الأهلي على المرمى 43 تسديدة، بينما سدد لاعبو الوداد 30 تسديدة.

_ استقبل النادي الأهلي 8 أهداف بينما استقبل الوداد 4 أهداف.

_ خرج الأهلي بشباك نظيفة 7 مرات، وخرج الوداد بنفس العدد في الشباك النظيفة.

_نسبة التمريرات الصحيحة للأهلي وصلت 84٪ في المباراة بينما الوداد 81.

_ مرر لاعبو الأهلي 4291 تمريرة خلال البطولة، بينما مرر الوداد 3217.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي



ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي



والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022