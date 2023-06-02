الدوري المصري، جابريل أوروك رجل مباراة إنبي والمحلة

الدوري المصري، حصد جابريل أوروك لاعب غزل المحلة على جائزة رجل مباراة إنبي وغزل المحلة رغم خسارة فريقه بهدف نظيف.

وكتبت رابطة الأندية المحترفة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "جابريل أوروك رجل مباراة إنبي والمحلة بعد الأداء الممتاز الذي قدمه".

وانتهت أحداث مباراة إنبي وضيفه غزل المحلة، بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على إستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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أحرز أحمد أمين أوفا لاعب إنبي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليزيد متاعب الفلاحين في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ترتيب إنبي وغزل المحلة

وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده للنقطة 39 في المركز التاسع فيما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

وضم تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، أحمد رضا، محمد بازوكا.

خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر.

خط الهجوم: جبريل أوريك، كريم مصطفى، تشارلز باسى.

البدلاء: محمود الحضري، السيد الشبراوي، خالد الإخميمي، طارق سامي، إبراهيم عايش، حازم مرسي، أحمد الشيخ، مصطفى ديشا، أحمد وجيه، عبد الرحمن عاطف ”أجويرو”.

تشكيل إنبي ضد غزل المحلة

وضم تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - أحمد نادر حواش.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

حرس الحدود يفوز على أسوان

وكان فريق حرس الحدود فاز على ضيفه ونظيره أسوان 0/1، في المباراة التي جرت، مساء الخميس، في ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة 30 من الدوري الممتاز.

سجل إبراهيم القاضي هدف حرس الحدود في شباك أسوان في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز، يرفع حرس الحدود رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر.

تشكيل حرس الحدود

وضم تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد.

خط الوسط: إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام جمال.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد السعدني ومحمد أحمد ومحمد رضا ومؤمن عوض وأحمد قاسم ورمزي خالد وغريب ياسر وأحمد داودا وكينجسلي كوكو.

تشكيل أسوان أمام الحرس

فيما ضم تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد كاستلو - إسلام جمال - علي فتحي.

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول - عماد فتحي - بلال السيد - أحمد خالد.

خط الهجوم: حسام عرفات - ديلسون كاموني.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد وليد وأحمد دحروج وأحمد بلية ومحمد المرسي ومصطفى عناني وأمين محمد ومحمود فهمي وأحمد أشرف وسيف العجوز وعمر سعودي.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة

5- المقاولون العرب 42 نقطة من 30 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 39 نقطة من 30 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- البنك الأهلي 34 نقطة من 30 مباراة

12- الإسماعيلي 33 نقطة من 29 مباراة

13- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 30 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 30 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 30 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة

18- حرس الحدود 19 نقطة من 29 مباراة