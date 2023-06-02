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عقارات

أسعار الحديد اليوم 2 - 6 - 2023 بالأسواق المحلية

أسعار الحديد اليوم،
أسعار الحديد اليوم، فيتو

أسعار الحديد اليوم، تواصل "فيتو" متابعة أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.

وننشر أسعار الحديد بالأسواق اليوم، وأعلنت شركة حديد تثبيت الأسعار خلال شهر يونيو عند 32135 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع وسط ترقب لإعلان باقي الشركات المنتجة لسعر الحديد خلال تعاملات الشهر.  

وتسود حالة من الارتباك وفوضى في التسعير بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد الغرف التجارية. 
 

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صناعة حديد التسليح

وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الإستراتيجية في السوق مواد البناء، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتعمل في السوق المصرية عدد من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.

 

صناعة الحديد والصلب في مصر

وتدعم صناعة الحديد والصلب القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية، حيث أوضحت الخبرات الدولية أن 51 % من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم توجيهه للمباني والمنشآت المعدنية وأبراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية، ويوجه 5 % إلى خطوط السكك الحديدية والسفن والحاويات المصنعة لنقل البضائع، و3 % إلى الاستخدامات المنزلية من الثلاجات والغسالات، كما أن 12 % من الإنتاج العالمي للحديد والصلب يوجه إلى صناعة السيارات.

أسعار الحديد اليوم، تواصل "فيتو" متابعة أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.

وننشر أسعار الحديد بالأسواق اليوم، وتسود حالة من الارتباك وفوضى في التسعير بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد الغرف التجارية. 
 

صناعة الحديد

وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الإستراتيجية في السوق مواد البناء، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.

 

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتعمل في السوق المصرية عدد من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.

 

صناعة الحديد والصلب في مصر

وتدعم صناعة الحديد والصلب القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية، حيث أوضحت الخبرات الدولية أن 51 % من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم توجيهه للمباني والمنشآت المعدنية وأبراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية، ويوجه 5 % إلى خطوط السكك الحديدية والسفن والحاويات المصنعة لنقل البضائع، و3 % إلى الاستخدامات المنزلية من الثلاجات والغسالات، كما أن 12 % من الإنتاج العالمي للحديد والصلب يوجه إلى صناعة السيارات.

وترجع أهمية صناعة الحديد والصلب إلى دورها في نمو القطاعات الصناعية الأخرى المغذية والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، حيث إن كل فرصة عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 7 فرص للعمل في الصناعات الأخرى بحسب الدراسات الاقتصادية.

ويعمل في هذه الصناعة أكثر من 6 ملايين عامل على مستوى العالم بصفة مباشرة و42 مليون عامل بصفة غير مباشرة كما يعمل بها حوالي 300 ألف عامل على مستوى الدول العربية بصورة مباشرة وأكثر من 2 مليون عامل بصورة غير مباشرة.

 

أسعار الحديد

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروق سعرية كبيرة وغير منضطبة لدى بعض التجار والموزعين

وسجل متوسط سعر الحديد:  

* حديد عز 32135 جنيهًا 

*حديد بشاي 29000 جنيه.

*حديد المراكبي 28500 جنيه.

*السويس للصلب 32050  جنيهًا.

*حديد المصريين 32050 جنيهًا.

*حديد الجيوشي 23350 جنيهًا.

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد.

هل تشهد أسعار الحديد انخفاضات جديدة الفترة المقبلة؟ الصناعات المعدنية تجيب


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