الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

هل تشهد أسعار الحديد انخفاضات جديدة الفترة المقبلة؟ الصناعات المعدنية تجيب

اسعار الحديد اليوم،
اسعار الحديد اليوم، فيتو

أسعار الحديد اليوم، قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر طن الحديد حاليا يتراوح ما بين 32 إلي 36 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك بزيادة 1000 جنيه بحد أقصى.
 

توقعات أسعار الحديد

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:"نتوقع انخفاض أسعار الحديد الفترة المقبلة إذا استمرت انخفاضات الخام في السوق العالمي".
 

تراجع أسعار الحديد عالميا

ولفت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسعار العالمية لخام الحديد وهذا من شأنه المساهمة في تراجع الأسعار محليا.
 

Advertisements

 

المتحكم في سعر الحديد

وأشار إلى أن مصانع الحديد تستورد الخام من الخارج، لذلك فهي مضطرة إلي توقع سعر الدولار الفترة المقبلة وبالتالي تسعير منتجاتها وفقا للعملة الصعبة المتوقعة.
 

أسعار الحديد اليوم الخميس 1-6-2023 في أسواق المنيا

أسعار الحديد اليوم 1 - 6 - 2023، وحديد عز تعلن تثبيت الأسعار خلال يونيو

 

وتواصل "فيتو" متابعة أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.

 

وننشر أسعار الحديد بالأسواق اليوم، وأعلنت شركة حديد تثبيت الأسعار خلال شهر يونيو عند 32135 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع وسط ترقب لإعلان باقي الشركات المنتجة لسعر الحديد خلال تعاملات الشهر.  

 

وتسود حالة من الارتباك وفوضى في التسعير بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد الغرف التجارية. 
 

صناعة حديد التسليح

وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الإستراتيجية في السوق مواد البناء، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.

 

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 

وتعمل في السوق المصرية عدد من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.


صناعة الحديد والصلب في مصر

وتدعم صناعة الحديد والصلب القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية، حيث أوضحت الخبرات الدولية أن 51 % من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم توجيهه للمباني والمنشآت المعدنية وأبراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية، ويوجه 5 % إلى خطوط السكك الحديدية والسفن والحاويات المصنعة لنقل البضائع، و3 % إلى الاستخدامات المنزلية من الثلاجات والغسالات، كما أن 12 % من الإنتاج العالمي للحديد والصلب يوجه إلى صناعة السيارات.

 

أسعار الحديد اليوم، تواصل "فيتو" متابعة أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.

 

وننشر أسعار الحديد بالأسواق اليوم، وتسود حالة من الارتباك وفوضى في التسعير بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد الغرف التجارية. 
 

صناعة الحديد


وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الإستراتيجية في السوق مواد البناء، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.

 

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتعمل في السوق المصرية عدد من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.


صناعة الحديد والصلب في مصر


وتدعم صناعة الحديد والصلب القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية، حيث أوضحت الخبرات الدولية أن 51 % من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم توجيهه للمباني والمنشآت المعدنية وأبراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية، ويوجه 5 % إلى خطوط السكك الحديدية والسفن والحاويات المصنعة لنقل البضائع، و3 % إلى الاستخدامات المنزلية من الثلاجات والغسالات، كما أن 12 % من الإنتاج العالمي للحديد والصلب يوجه إلى صناعة السيارات.

وترجع أهمية صناعة الحديد والصلب إلى دورها في نمو القطاعات الصناعية الأخرى المغذية والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، حيث إن كل فرصة عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 7 فرص للعمل في الصناعات الأخرى بحسب الدراسات الاقتصادية.

ويعمل في هذه الصناعة أكثر من 6 ملايين عامل على مستوى العالم بصفة مباشرة و42 مليون عامل بصفة غير مباشرة كما يعمل بها حوالي 300 ألف عامل على مستوى الدول العربية بصورة مباشرة وأكثر من 2 مليون عامل بصورة غير مباشرة.


أسعار الحديد


وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروق سعرية كبيرة وغير منضطبة لدى بعض التجار والموزعين

وسجل متوسط سعر الحديد:  

* حديد عز 32135 جنيهًا

*حديد بشاي 29000 جنيه.

*حديد المراكبي 28500 جنيه.

*السويس للصلب 32050  جنيهًا.

*حديد المصريين 32050 جنيهًا.

*حديد الجيوشي 23350 جنيهًا.

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الحديد اسعار الحديد اليوم انخفاض اسعار الحديد سعر طن الحديد سعر طن الحديد اليوم سعر الدولار

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 1-6-2023 في سوق مواد البناء بالمنيا

أسعار الحديد اليوم الخميس 1-6-2023 في أسواق المنيا

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم 1 - 6 - 2023

أسعار الحديد اليوم 1 - 6 - 2023، وحديد عز تعلن تثبيت الأسعار خلال يونيو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 - 6 -2023 بمحافظة البحيرة

الاحتفالات مستمرة في افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي (صور)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن أبرز الحضور في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

غدا.. زوجة الرئيس الأمريكي تصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين

لحظة وصول السيدة انتصار ‎السيسي إلى حفل زفاف ‎ولي العهد الأردني (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب خلافات شخصية، إطلاق رصاص وقنابل في حفل زفاف بسوريا

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر من الفضاء ويتساءل عن الأهرام

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 1-6-2023 بالسوق المحلي

سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي إس بلس 23

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرياح والعواصف الترابية كما ورد عن النبي

خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله (فيديو)

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية