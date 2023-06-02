الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

الصحة تخصص أرقاما للتواصل مع بعثة الحج الطبية

بعثة الحج الطبية،
بعثة الحج الطبية، فيتو

خصصت وزارة الصحة أرقامًا للخط الساخن للحجاج المصريين للتواصل مع البعثة الطبية المصرية خلال فترة الحج، في حالة وجود أي حالات مرضية والرغبة في تلقي العلاج.


ويمكن الاتصال من داخل مكة المكرمة علي الأرقام التالية:
+9660545027145
+9660545053928

ومن المدينة المنورة على الأرقام:
+9660540341747

كانت قد وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحجاج المصريين في موسم حج عام (1444هـ - 2023مـ) وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

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وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code - على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر- والتطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.

ومن جانبه، نصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكدًا ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.  

وأشار «قنديل» إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبًا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

ونصح «قنديل» الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

 

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الانفلونزا الموسمية الالتهاب السحائي التطعيم ضد فيروس كورونا السلطات الصحية السعودية منظمة الصحة العالمية

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