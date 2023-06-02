حريات الصحفيين تعقد ثاني اجتماعاتها لمناقشة مقترحات الأعضاء الإثنين المقبل

تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، اجتماعها الثاني، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة المقترحات المقدمة للزملاء، وذلك بمقر اجتماعات اللجان بالدور الثالث.

عضوية لجنة الحريات

وكانت لجنة الحريات تقدمت بدعوة لأعضاء النقابة من الصحفيين لحضور اجتماع اللجنة، للمشاركة في أعمال اللجنة وأنشطتها وندواتها والمقترحات المقدمة من قبل الصحفيين لتطوير عمل اللجنة.

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي قرر تعيين المحامي الكبير محمد عثمان نقيب المحامين الأسبق، مستشارا قانونيًّا لنقابة الصحفيين.

Advertisements

مساندة قضايا الرأي

وأكد محمد عثمان المحامي ترحيبه وسعادته بدعم ومساندة قضايا الرأى وانتسابه بمهنته النبيلة إلى حملة الأقلام وتمنياته لنقابة الصحفيين - مجلسًا وأعضاءً - بالتوفيق فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتحديات الهائلة التي تخوضها الأمة لتأكيد مكانتها ودعم مسيرتها عبر حلقات التاريخ.

بروتوكول مؤسسة هيكل

ووقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التى تسهم فى تنمية مهارات الصحفيين في مجالات التحرير وأشكال الصحافة الرقمية الحديثة والإدارة الصحفية وإنتاج وتسويق المحتوى الصحفي الملائم للمنصات الجديدة.

تدريبات مع مؤسسة هيكل

وبناء على البروتوكول الذى تم توقيعه، اليوم الخميس، أعلنت النقابة خلال أيام عن أول دورة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل والتى تم تخصيصها لـ«صحافة البيانات واستخدامات الذكاء الصناعى»

توقيع البروتوكول

وشهد فعاليات التوقيع حسن هيكل نجل هيكل وعضو مجلس إدارة مؤسسة هيكل، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل أول النقابة، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وجمال غطاس خبير الصحافة الرقمية ومستشار مركز تدريب نقابة الصحفيين.