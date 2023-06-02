الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حريات الصحفيين تعقد ثاني اجتماعاتها لمناقشة مقترحات الأعضاء الإثنين المقبل

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، اجتماعها الثاني، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة المقترحات المقدمة للزملاء، وذلك بمقر اجتماعات اللجان بالدور الثالث.

عضوية لجنة الحريات

وكانت لجنة الحريات تقدمت بدعوة لأعضاء النقابة من الصحفيين لحضور اجتماع اللجنة، للمشاركة في أعمال اللجنة وأنشطتها وندواتها والمقترحات المقدمة من قبل الصحفيين لتطوير عمل اللجنة.

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي قرر تعيين المحامي الكبير محمد عثمان نقيب المحامين الأسبق، مستشارا قانونيًّا لنقابة الصحفيين.

Advertisements

مساندة قضايا الرأي

وأكد محمد عثمان المحامي ترحيبه وسعادته بدعم ومساندة قضايا الرأى وانتسابه بمهنته النبيلة إلى حملة الأقلام وتمنياته لنقابة الصحفيين - مجلسًا وأعضاءً - بالتوفيق فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتحديات الهائلة التي تخوضها الأمة لتأكيد مكانتها ودعم مسيرتها عبر حلقات التاريخ.

بروتوكول مؤسسة هيكل 

ووقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التى تسهم فى تنمية مهارات الصحفيين في مجالات التحرير وأشكال الصحافة الرقمية الحديثة والإدارة الصحفية وإنتاج وتسويق المحتوى الصحفي الملائم للمنصات الجديدة.   
تدريبات مع مؤسسة هيكل 

وبناء على البروتوكول الذى تم توقيعه، اليوم الخميس، أعلنت النقابة خلال أيام عن أول دورة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل والتى تم تخصيصها لـ«صحافة البيانات واستخدامات الذكاء الصناعى»

توقيع البروتوكول 

وشهد فعاليات التوقيع حسن هيكل نجل هيكل وعضو مجلس إدارة مؤسسة هيكل، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل أول النقابة، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وجمال غطاس خبير الصحافة الرقمية ومستشار مركز تدريب نقابة الصحفيين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حريات الصحفيين الصحفيين نقابة الصحفيين

مواد متعلقة

نقابة الصحفيين تطرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي وتعيّن طبيب أسرة

محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

الصحفيين تعقد جلسة للحاصلين على تظلمات لجنة القيد الاستئنافية الأحد

الأكثر قراءة

إبراهيم حسن يوجه رسالة للخطيب بعد حضوره افتتاح الفرع الجديد ويكشف سر غياب توأمه حسام

بعد تحذير البيئة، الأرصاد تكشف ما يحدث في طقس اليوم الجمعة

بصور أقمار صناعية غير قابلة للتشكيك، عباس شراقي يكشف عن تطور جديد في سد النهضة

مخاوف من اعتقال بوتين في كيب تاون

أخبار مصر: تحذير من الأرصاد والبيئة بشأن طقس اليوم، رسالة إبراهيم حسن للخطيب، تغيير اسم تويتر، صور تكشف ماذا حدث بسد النهضة

أسعار الذهب، المعدن الأصفر يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ شهرين، والسر في الدولار

أسعار العدس اليوم الجمعة 2-6-2023 في الأسواق

تفاصيل حركة ترقيات الموظفين 2023 بالحكومة، 4 موانع تحرمك من الترقيات، وهذا موعد الإعلان وكيفية الاستعلام عنها

Advertisements

منوعات

المزيد

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

بـ600 ألف دولار فقط.. طرح قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد

في مديح الغموض.. ناسا ترسل قصيدة إلى قمر المشتري

دكتور الفيزياء.. قصة كيرلس خريج الصيدلة الذي اشتهر بمحاضراته لطلاب الثانوية في المنيا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الجمعة 2-6-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير"

المزيد
الجريدة الرسمية