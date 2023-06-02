تعثر اقتصادي وزيادة اللهجة العدائية، أبرز التحديات التي تواجهها الصين خلال الفترة الأخيرة

تواجه الصين خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من العقبات، وذلك في ظل التغيرات الجيوسايسية التي يشهدها العالم في الفترة الحالية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.



أزمات تعصف بالصين

وأصبح العالم منقسما إلى كتلتين، المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، والشرق بقيادة الصين وروسيا.

وظهر حجم المشاكل التي تعاني منها الصين من خلال الخطاب الأخير للرئيس شي جين بينج، الذي طالب المسؤولين في بلاده بالاستعداد لأسوأ السيناريوهات خلال الفترة القادمة.

وتصاعدت خلال السنوات الأخيرة اللهجة العدائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ضد الصين، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن القومي الغربي.

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مناورات أمريكية في بحر الصين

واتهم الرئيس الأمريكي بايدن الصين بأنها هي المسؤول عن الوضع الفوضوي الذي يذهب إليه العالم، مطالبا بكين بضرورة التفاوض مع واشنطن.

ورفضت الصين منذ 3 أيام عقد لقاء على مستوى وزراء الدفاع، مطالبة أمريكا بضرورة احترام سيادتها والابتعاد عن تقديم الدعم العسكري واللوجستي لتايوان.

وجاء تحذير الرئيس الأمريكي، في وقت يعزز فيه الحزب الشيوعي الحاكم جهوده للتصدي لأية تهديدات داخلية وخارجية، فيما يشهد العالم تغيرات جيوسياسية متسارعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الرئيس شي جيبن بينج قال خلال اجتماع للجنة الأمن القومي بالحزب،، إن قضايا الأمن الوطني التي تواجهها الصين اليوم أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في حلها".



تصاعد اللهجة العدائية ضد الصين

وأضاف الرئيس الصيني خلال الاجتماع: "يجب علينا الالتزام بالتفكير في أسوأ السيناريوهات، والاستعداد لخوض الاختبارات الكبرى للرياح العاتية والأمواج المتلاطمة، وحتى البحار الهائجة المحفوفة بالمخاطر".

وعلى الرغم أنه لم يتم الكشف عن السيناريوهات التي حذر منها الرئيس الصيني، إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية أكدت أن أحدث التعليمات الصارمة من شي، تأتي في الوقت الذي تواجه فيه بكين مجموعة من التحديات، من الاقتصاد "المتعثر" إلى ما تعتبره بيئة دولية معادية بشكل متزايد.

وهناك العديد من التقارير الإعلامية التي أكدت أن الاقتصاد الصيني قد يواجه انخفاضا في معدلات النمو خلال تلك الفترة، وذلك يرجع لعدة مشاكل خاصة بعد الركود الذي واجهته البلاد بسبب أزمة كورونا.

وشدد الرئيس الصيني خلال الاجتماع، على ضرورة مواجهة ما اعتبره وضعا "معقدا وخطيرا"، مشيرا إلى ضرورة أن تسرع الصين تحديث نظام الأمن القومي الخاص بها وقدراته، مع التركيز على جعله أكثر فعالية "في القتال الفعلي والاستخدام العملي".

ودعا الرئيس الصيني إلى ضرورة مضي البلاد قدما في بناء نظام مراقبة مخاطر الأمن القومي والإنذار المبكر، وتعزيز تعليم الأمن القومي، وتحسين إدارة البيانات وأمن الذكاء الاصطناعي.

ونوه الكثير من الخبراء إلى أنه منذ وصول شي جين بينج إلى السلطة قبل عقد من الزمن، جعل الأمن القومي نموذجا رئيسيا يتخلل جميع جوانب الحكم في الصين.

كما عمل على توسيع مفهوم الأمن القومي ليتناول كل شيء من السياسة، والاقتصاد، والدفاع، والثقافة، والبيئة إلى الفضاء السيبراني.

وبموجب مفهوم شي عن "الأمن القومي الشامل"، قدمت الصين مجموعة من التشريعات لحماية نفسها من التهديدات المتصورة، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب، ومكافحة التجسس، والأمن السيبراني، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، والاستخبارات الوطنية، وأمن البيانات.

ووسعت الصين في الفترة الأخيرة من نطاق قانون مكافحة التجسس الشامل بالفعل من تغطية أسرار الدولة والمعلومات الاستخباراتية إلى أية "وثائق أو بيانات أو مواد أو عناصر تتعلق بالأمن القومي والمصالح".

ومن جانبه قال بيل بيشوب مراقب الشؤون الصينية: "كل شيء في جمهورية الصين الشعبية في عهد شي يتعلق بالأمن القومي، وهناك تركيز مكثف على تنسيق أفضل للأمن والتنمية، مع تغلب الجانب الأمني على الجانب الاقتصادي كما يبدو".

وتعتبر منطقة بحر الصين الجنوبي من أخطر مناطق الصراع في العالم، وذلك جراء الاحتكاك المتكرر بين القوات البحرية الصينية والأمريكية في تلك المنطقة.

وأمس الأربعاء تسببت مناورة أمريكية في استفزاز التنين الصيني، خاصة بعد حادثة فوق بحر الصين الجنوبي، بين طائرة مقاتلة صينية وطائرة استطلاع عسكرية أمريكية.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن "هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشاكل للأمن البحري"، مؤكدا أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.



الجيش الأمريكي يجري مناورات ضخمة في بحر الصين

ويوم الثلاثاء أعلن الجيش الأمريكي، أن طيارًا صينيًا قام "بمناورة عدوانية غير مبررة" بالقرب من طائرة استطلاع عسكرية أمريكية تعمل فوق بحر الصين الجنوبي.

ومن جانبه أشارت القيادة الأمريكية في بيانها إلى أن "طيارا صينيا كان يقود مقاتلة ’جيه 16‘ أجرى مناورة عدوانية غير ضرورية أثناء اعتراض طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز ’آر سي 135‘، في 26 مايو".

الصين والولايات المتحدة

وأضافت القيادة الأمريكي في بيانها أن "الطيار الصيني حلق مباشرة أمام مقدمة الطائرة الأمريكية، مما اضطرها للتحليق داخل مطبات جوية".

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين بكين وواشنطن تشهد بالفعل توترات شديدة بشأن قضايا مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة في أواخر عام 2022.



وتتبادل الصين والولايات المتحدة الأمريكية إجراء مناورات في بحر الصين الجنوبي بالتناوب، ففي الـ11 من شهر أبريل الماضي، بعد أن أعلنت الصين استكمال مناوراتها العسكرية حول تايوان، أعلنت واشنطن عن انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة تنظم بين الفلبين والولايات المتحدة، في وقت تسعى الدولتان الحليفتان للتصدي لتصاعد النفوذ الصيني في المنطقة.



وتعتبر المناورات الأمريكية كبيرة جدا لدرجة أنه شارك فيها نحو 18 ألف جندي وتضمنت للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيطرة عليه بصورة شبه كاملة.

ووتضمنت التدريبات الأمريكية في منطقة بحر الصين الجنوبي، هبوط مروحيات عسكرية في جزيرة فلبينية قبالة الطرف الشمالي لأكبر جزر البلد لوزون على مسافة حوالى 300 كيلومتر من تايوان.



مناورات أمريكا والفلبين

وتجري هذه المناورات السنوية المعروفة باسم "باليكاتان" التي تعني بالفلبينية "جنبا إلى جنب" بعد تدريبات واسعة أجرتها بكين لثلاثة أيام حتى الاثنين وتضمنت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقال الجنرال إريك أوستن من الوحدة الجوية الأولى في مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) خلال مراسم بدء المناورات في مانيلا "بهذه التدريبات ستعزز القوات الفلبينية والأمريكية القدرة على القيام بعمليات مشتركة، وستزيد كفاءاتنا وتستكمل قدراتنا بفضل التعاون، ما سيسمح لنا بأن نكون جاهزين لنواجه معا تحديات العالم".

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم الجيش الفلبيني إن المناورات ستسمح بتحسين "التكتيكات والتقنيات والآليات" بالنسبة لشريحة واسعة من العمليات العسكرية.

وتمت تعبئة نحو 12200 جندي أمريكي و5400 جندي فلبيني وما يزيد عن مئة جندي أسترالي للمشاركة في المناورات، ما يمثل ضعف العديد المشارك العام الماضي، وستستمر التدريبات أسبوعا.