الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل مسؤولين بارزين من الصين وماليزيا

الزيارات الرسمية
الزيارات الرسمية بالمتحف القومي للحضارة،فيتو

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، Li Qun رئيس الهيئة الوطنية الصينية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر، وذلك استمرارًا لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف.


وكان في استقبالهم الدكتور ميسرة عبدالله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، الذي رحب بهم واصطحبهم في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف،  وشرح لهم تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها، والذي يبرز إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

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المتحف القومي للحضارة

وأعرب نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني عن سعادته بزيارة المتحف واصفًا إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.

وفي سياق متصل، استقبل المتحف داتو سيري وان روزدي وان إسماعيل رئيس وزراء ولاية باهانج، ثالث أكبر الولايات الماليزية، والوفد المرافق له، بحضور السفير  زماني إسماعيل السفير الماليزى لدى القاهرة.

الزيارات الرسمية بالمتحف

وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي اصطحبتهم في جولة داخل المتحف، قدمت خلالها شرحًا عن تاريخ إنشاء المتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة تحكي الحقب المختلفة للحضارة المصرية، وما يقدمه المتحف من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه.

كما أهدتهم كتالوج المومياوات الملكية، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف،

وأعرب رئيس وزراء ولاية باهانج عن جزيل شكره وامتنانه بهذه الهدية القيمة وسعادته بزيارة المتحف ودوره  كمركز ثقافي متحفي يستقبل العديد من الزائرين ليحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

تأتي تلك الزيارات في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف،حيث بات مقصدًا رئيسيًا للزيارات التى تأتى  إلى القاهرة، كونه أحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم والتي تروج لمنتج السياحة الثقافية.

أسعار تذاكر الزيارة

وأعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، رسميًا عن الأسعار الجديدة لدخول الزائرين المصريين والأجانب علي أن يتم العمل بها اعتبارا من بداية نوفمبر القادم.


وقالت غرفة شركات السياحة في خطابها المرسل إلى شركات السياحة، إن أسعار تذاكر الزيارة الجديدة ستصل الي 500 جنيها للزائر الأجنبي و250 جنيها للطالب الأجنبي و80 جنيها للزائرين المصريين و40 جنيها للطلاب الزائرين المصريين.

المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية الهامة

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