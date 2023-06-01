زوجة حسن شاكوش تطالبه بنفقة شهرية 2 مليون جنيه (مستندات)

أقامت ريم طارق زوجة حسن شاكوش دعوى نفقة ضد زوجها المطرب حسن شاكوش تطالبه فيها بـ 2 مليون جنيه، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينهما في وقت سابق طردها على إثرها من مسكن الزوجية.



دعوى نفقة ضد حسن شاكوش



وجاءت بالصحيفة المقدمة لمحكمة الأسرة بأكتوبر من قبل المستشارة هايدي فضالي دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، أن حسن شاكوش لم ينفق على الزوجة من تاريخ طردها من منزل الزوجية في 1 مايو 2023 لخلافات زوجية، وأن الزوجة مقيمة في منزل أسرتها وتركها دون الإنفاق عليها دون مبرر شرعي أو قانوني ضاربا بالقانون والشرع والعادات والتقاليد عرض الحائط رغم قدرته على الإنفاق عليها.

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وقالت هايدي فضالي في الدعوى المقدمة لمحكمة الأسرة، إن دخل حسن شاكوش لا يقل شهريا عن ثلاثين مليون جنيه إن لم يكن يزيد، بالإضافة إلى مشاهدات اليوتيوب التي تدر عليه أرباحا يومية وشهرية وسنوية.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن المطرب حسن شاكوش يعمل مغنيا ومطرب مهرجانات ويمتلك حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، تويتر، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام ويمتلك مئات الملاين من المتابعين على تلك المنصات، كما أن محتواه الذي يقدمه تصل نسبة مشاهداته مليار المشاهدات وهذا رقم فعلي وليس مبالغ فيه.



وأضافت هايدي فضالي أن دخل الفنان حسن شاكوش في الساعة الواحدة يتخطى ملايين الجنيهات، وذلك نظرا لنسبة مشاهداته التي يحصل عليها من ألبوماته، كما أن لديه ودائع وأرصدة بالبنوك وأصولا ثابتة تتجاوز مئات الملايين.

وذكرت الفضالي أن المطرب الشعبي أيضا لديه بعض المشاريع (مطاعم وكافيهات) وأيضا منزل الزوجية فيلا بكمبوند ليك دريم الكائن بجوار مول مصر باهظة الثمن، بجانب السيولة المادية التي يمتلكها بخزنته الخاصة بالمنزل من الحفلات اليومية التي يقيمها في الملاهي الليلية والكافيهات غير الحفلات التي يحييها داخل مصر وخارجها.



وذكرت فضالي في دعوى النفقة الخاصة بريم طارق زوجة حسن شاكوش، أن موكلتها كانت في أمس الحاجة إلى نفقة تكفل لها الحياة الكريمة بجمع صورها، طالبته مرارا وتكرارا بكافة الطرق والوسائل الودية بالإنفاق عليها إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك بغير حق.

وطلبت دفاع ريم طارق نفقة زوجية تكفل لها الحد الأدنى من المعيشة التي لا تقل عن 2 مليون جنيه من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها حتى إقامة الدعوى أو النفقة العادلة.